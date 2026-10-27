Giá lợn hơi giảm sâu, thịt bán lẻ vẫn neo cao

Giá lợn hơi chưa dứt đà giảm, người nuôi dè dặt tái đàn

Sau khi có thời điểm đạt 70.000 đồng/kg vào tháng 5-2026, giá lợn hơi liên tục giảm, từ khoảng 60.000 đồng/kg trong tháng 7 xuống còn 47.000-54.000 đồng/kg ngày 21-10. Đến ngày 26-10, giá tiếp tục giảm tại nhiều địa phương, có nơi chỉ còn 44.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng mua thịt lợn tại chợ Đục Khê, xã Hương Sơn. Ảnh: Phương Nga

Tại miền Bắc, giá lợn hơi phổ biến ở mức 45.000-46.000 đồng/kg. Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Sơn La xuống 46.000 đồng/kg; Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai và Phú Thọ còn 45.000 đồng/kg. Hưng Yên và Điện Biên giữ mức cao nhất khu vực, 47.000 đồng/kg.

Ở miền Trung, Thanh Hóa và Nghệ An giảm xuống 44.000 đồng/kg; Đắk Lắk, Khánh Hòa và nhiều địa phương khác phổ biến ở mức 45.000 đồng/kg. Lâm Đồng đạt 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá lợn hơi ở Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh giảm còn 48.000 đồng/kg; Cà Mau xuống 45.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cũng phổ biến ở mức 45.000 đồng/kg. Giá bình quân cả nước còn khoảng 45.500 đồng/kg.

Giá lợn hơi giảm sâu trong khi thức ăn chăn nuôi liên tục tăng đang khiến nhiều hộ chăn nuôi chịu sức ép kép. Bà Ngô Thị Việt Đức, chủ cơ sở chăn nuôi tại xã Trung Giã (Hà Nội) cho biết, nếu cùng kỳ năm ngoái, chi phí thức ăn cho đàn 1.000 con lợn khoảng 24 triệu đồng/ngày thì hiện nay đã lên gần 30 triệu đồng. Trong khi đó, giá lợn hơi giảm từ 56.000-59.000 đồng/kg giữa tháng 9 xuống còn khoảng 45.000-50.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, tiêu thụ cũng chậm hơn.

“Để nuôi một con lợn đến khi xuất chuồng, người dân phải chi trả nhiều khoản như tiền con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc, vaccine và công chăm sóc. Giá lợn hơi phải đạt 55.000-56.000 đồng/kg mới có thể hòa vốn. Với mức giá hiện nay, mỗi con lợn người nuôi lỗ khoảng 500.000-600.000 đồng”, bà Đức chia sẻ.

Trước áp lực chi phí đầu vào tăng, đầu ra giảm, nhiều cơ sở đang cân nhắc thu hẹp quy mô hoặc chưa vội tái đàn. Theo các chủ trang trại, thức ăn chiếm khoảng 60-70% giá thành sản xuất, nên chỉ cần khoản chi này tiếp tục tăng trong khi giá bán giảm, hiệu quả chăn nuôi sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi thành phố Đồng Nai cho biết, giá thành sản xuất lợn hơi hiện khoảng 55.000-58.000 đồng/kg, tùy trang trại. Khi giá thu mua xuống dưới 50.000 đồng/kg, người chăn nuôi đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Giá thịt lợn tại siêu thị vẫn neo ở mức cao. Ảnh: Phương Nga

Việc nhiều hộ dè dặt tái đàn có thể ảnh hưởng đến nguồn cung trong những tháng tới, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, nếu xu hướng này kéo dài. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào thời gian phục hồi đàn, diễn biến giá thức ăn, dịch bệnh và nhu cầu tiêu dùng.

Người mua vẫn phải trả giá cao

Trái với diễn biến giảm mạnh ở khâu chăn nuôi, giá thịt lợn bán lẻ chưa giảm tương ứng. Khảo sát sáng 27-10 tại chợ Hà Đông, chợ Yên Nghĩa (Hà Nội), giá thịt lợn dao động 120.000-150.000 đồng/kg. Thịt ba chỉ, sườn và nạc vai giòn có giá khoảng 150.000 đồng/kg; thịt mông, thịt vai sấn khoảng 120.000 đồng/kg. Còn một số chợ ngoại thành Hà Nội có giá thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg, dao động từ 110.000-140.000 đồng/kg.

Tại một số siêu thị, giá bán còn cao hơn. Sáng 27-10, thịt Meat Deli tại WinMart được niêm yết ở mức 199.900 đồng/kg đối với ba chỉ, 299.900 đồng/kg đối với sườn non, 204.900 đồng/kg đối với nạc dăm và 177.900 đồng/kg đối với sườn vai. Trong khi đó, tại siêu thị T-Mart ở Dương Nội, thịt lợn CP nạc dăm và ba chỉ có giá 233.000 đồng/kg, thịt vai 189.000 đồng/kg...

Tại siêu thị T-Mart ở Dương Nội, thịt lợn CP nạc dăm và ba chỉ có giá 233.000 đồng/kg, thịt vai 189.000 đồng/kg... Ảnh: Phương Nga

Mức giá trên cho thấy người tiêu dùng chưa được hưởng lợi tương xứng từ đợt giảm giá lợn hơi. Một số mặt hàng vẫn ở ngưỡng cao, tạo áp lực lên chi tiêu hàng ngày, nhất là khi giá nhiều loại thực phẩm khác cũng chưa hạ nhiệt.

Bà Phùng Thị Quyên, một người tiêu dùng ở khu vực Đại Mỗ cho biết, bà nhận thấy giá thịt đã giảm nhẹ so với những ngày trước, nhưng mức giảm chưa đáng kể. “Giá lợn hơi giảm khá nhiều, vậy tại sao thịt ngoài chợ vẫn đắt? Rau, thịt đều tốn kém nên mỗi lần đi chợ tôi phải tính toán, chỉ mua đủ dùng cho gia đình”, bà Lan chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi thành phố Đồng Nai, giá bán lẻ thường có độ trễ so với biến động tại trang trại. Khi giá lợn hơi chỉ giảm trong vài ngày, người bán lẻ có thể tiếp tục duy trì mức giá cũ; nếu giá đầu nguồn nhanh chóng phục hồi, việc điều chỉnh giảm ở khâu bán lẻ thậm chí không diễn ra.

Ông Công cũng lưu ý, giá thịt đến tay người tiêu dùng không chỉ phụ thuộc vào giá lợn hơi mà còn bao gồm chi phí giết mổ, vận chuyển, bảo quản và phân phối. Các khâu trung gian có vai trò đưa sản phẩm từ trang trại đến thị trường, song cần cải thiện hiệu quả vận hành, giảm chi phí logistics và hao hụt để hạn chế phần chi phí cộng thêm vào giá bán.

TS Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam chia sẻ, quy mô đàn lợn của Việt Nam tăng từ 28 triệu con năm 2021 lên 31,5 triệu con năm 2025. Cùng thời gian này, mức tiêu thụ thịt lợn bình quân đầu người tăng từ 42,9kg lên 52,9kg/năm. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường tăng không đồng nghĩa người chăn nuôi luôn có lãi, nhất là khi giá thức ăn và các đầu vào duy trì ở mức cao.

Thực tế cho thấy, giá lợn hơi giảm sâu đang gây sức ép lên người chăn nuôi, trong khi giá bán lẻ giảm chậm khiến người tiêu dùng chưa được hưởng lợi rõ rệt. Để hài hòa lợi ích giữa các bên, cần minh bạch hơn chi phí trong từng khâu, tăng kết nối giữa cơ sở chăn nuôi và đơn vị phân phối, đồng thời nâng cao hiệu quả giết mổ, bảo quản và vận chuyển. Khi chi phí được kiểm soát tốt hơn, biến động giảm giá từ trang trại mới có cơ hội phản ánh rõ ràng hơn trên thị trường bán lẻ.