Giá lợn hơi biến động, người chăn nuôi Lào Cai tính toán tái đàn

Giá bán tăng, sức ép chi phí còn lớn

Ngày 16/11, giá lợn hơi tại Lào Cai ở mức khoảng 49.000 đồng/kg, tăng so với mức 42.000 - 45.000 đồng/kg trong tháng 10. Theo tính toán của một số hộ chăn nuôi, mức giá này chỉ giúp giảm bớt thua lỗ, chưa đủ bù chi phí sản xuất.

Trong tháng 10, gia đình ông Trương Văn Thức ở thôn Trung Tâm, xã Thác Bà, xuất bán hơn 1 tấn lợn hơi với giá 43.000 đồng/kg. Khi nhập đàn, giá lợn giống ở mức 1,6 - 1,7 triệu đồng/con. Trong quá trình nuôi, giá thức ăn tăng dần, còn giá lợn hơi lại giảm vào thời điểm xuất chuồng.

Mỗi năm, gia đình ông Thức xuất bán hơn 10 tấn lợn hơi, chủ yếu qua thương lái. Với giá bán của đợt vừa qua, sau khi trừ tiền giống, thức ăn và các chi phí khác, gia đình hầu như không có công chăm sóc suốt nhiều tháng.

Khu chăn nuôi lợn của gia đình ông Trương Văn Thức ở thôn Trung Tâm, xã Thác Bà.

Điều ông Thức băn khoăn là tiền giống, thức ăn phải bỏ ra từ đầu và trong suốt quá trình nuôi, còn khoản thu lại phụ thuộc vào giá bán khi xuất chuồng. Nếu phát sinh thiệt hại do dịch bệnh, người nuôi càng khó xoay xở.

Gia đình vẫn muốn duy trì chăn nuôi nhưng cần theo dõi diễn biến giá cả để quyết định thời điểm vào đàn.

Cũng chịu ảnh hưởng của đợt giảm giá, gia đình ông Phạm Thanh Sơn ở thôn Phúc Hòa, xã Thác Bà duy trì mỗi lứa hơn 10 con lợn thịt và nuôi thêm lợn nái. Ông Sơn cho biết, đầu năm, giá lợn hơi đạt hơn 60.000 đồng/kg, thức ăn chăn nuôi có giá khoảng 300.000 đồng/bao loại 25 kg, gia đình còn có thu nhập. Khi giá lợn hơi giảm, giá thức ăn lại tăng lên 320.000 đồng/bao cùng loại.

Theo tính toán của ông Sơn, với giá bán và chi phí chăn nuôi ở thời điểm đó, gia đình lỗ khoảng 1 triệu đồng mỗi con lợn xuất chuồng. Lợn đến kỳ xuất chuồng, gia đình vẫn phải bán dù giá thấp hơn kỳ vọng.

Mặc dù vậy, gia đình ông Sơn vẫn dự định tiếp tục vào đàn. Hiện, giá lợn giống giảm còn khoảng 1 - 1,2 triệu đồng/con, giúp giảm một phần vốn đầu tư ban đầu. Gia đình kỳ vọng giá lợn hơi sẽ cải thiện vào thời điểm xuất bán, sau một chu kỳ nuôi khoảng 4 - 5 tháng.

Chi phí thức ăn là một trong những khoản người chăn nuôi cần tính toán khi tái đàn.

Giá giống giảm giúp người nuôi bớt áp lực vốn ban đầu, song chi phí thức ăn, chăm sóc và phòng dịch vẫn phải duy trì trong nhiều tháng. Với những hộ có nguồn vốn hạn chế, khoản thu từ lứa trước ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đầu tư cho lứa sau.

Tái đàn từng bước, gắn với đầu ra

Theo Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản tỉnh Lào Cai, tổng đàn gia súc chính gồm trâu, bò, lợn trong năm 2026 ước đạt 1.505.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 178.900 tấn. Chăn nuôi trên địa bàn phần lớn còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, công tác phòng, chống dịch bệnh ở một số nơi còn hạn chế.

Trao đổi về tác động của đợt giảm giá lợn hơi và kế hoạch tái đàn, ông Ninh Trần Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản tỉnh Lào Cai cho biết, giá lợn hơi giảm trong khi giá thức ăn và một số chi phí đầu vào vẫn ở mức cao đã làm giảm lợi nhuận, khiến một số hộ có nguy cơ thua lỗ.

Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, vốn hạn chế gặp nhiều khó khăn hơn khi duy trì đàn. Bên cạnh áp lực giá cả, ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi trong thời gian trước cũng khiến một bộ phận người dân còn e ngại đầu tư trở lại.

“Không nên tái đàn ồ ạt, mở rộng quy mô theo phong trào mà cần căn cứ vào điều kiện thực tế của từng cơ sở, khả năng tài chính, chuồng trại và đầu ra sản phẩm”, ông Ninh Trần Phương khuyến cáo.

Những cơ sở đáp ứng điều kiện chăn nuôi, có khả năng kiểm soát dịch bệnh và đầu ra tương đối ổn định có thể tái đàn từng bước với quy mô phù hợp. Việc tăng đàn tự phát, thiếu tính toán về thị trường tiêu thụ có thể dẫn đến dư thừa nguồn cung, gây thêm sức ép lên giá bán.

Trước khi đầu tư, người chăn nuôi cần tính đủ chi phí cho cả lứa nuôi và đánh giá khả năng tiêu thụ. Trong quá trình nuôi, cần chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tiêm phòng theo hướng dẫn và chủ động theo dõi dịch bệnh. Áp dụng kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và tận dụng hợp lý nguyên liệu thức ăn sẵn có tại địa phương cũng góp phần giảm chi phí.

Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi nhằm phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ đàn lợn.

Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương theo dõi diễn biến thị trường, tình hình chăn nuôi và dịch bệnh, hướng dẫn tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu thụ. Ngành cũng sẽ tăng cường chuyển giao kỹ thuật, khuyến khích chăn nuôi an toàn dịch bệnh và thúc đẩy liên kết giữa hộ nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất, giết mổ, chế biến và tiêu thụ, xây dựng đầu ra ổn định.

Giá lợn hơi tăng trở lại là tín hiệu tích cực sau đợt giảm kéo dài. Khi quyết định tái đàn, người chăn nuôi vẫn cần cân nhắc khả năng bảo đảm chi phí và kiểm soát dịch bệnh trong suốt lứa nuôi. Nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường và chủ động liên kết tiêu thụ sẽ giúp các hộ chọn quy mô nuôi phù hợp, hạn chế bị động khi đến kỳ xuất bán.