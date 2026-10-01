Giá lithium phục hồi, các mỏ tại Australia rục rịch mở rộng sản xuất

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Theo Nikkei Asia, nhà sản xuất lithium Liontown của Australia vừa đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng cho kế hoạch mở rộng mỏ Kathleen Valley ở Tây Australia với tổng vốn 389 triệu AUD (271 triệu USD), trong bối cảnh giá kim loại quan trọng đối với ngành pin phục hồi.

Khoản đầu tư dự kiến giúp dự án bắt đầu có thêm sản lượng từ năm 2028. Kế hoạch mở rộng sẽ giúp Liontown tăng sản lượng hơn 50% vào thập niên 2030, với mục tiêu đạt sản lượng trung bình 5 năm ở mức 780.000 tấn khô từ năm 2030.

Động thái của Liontown là dấu hiệu mới nhất cho thấy niềm tin đang gia tăng trong ngành lithium Australia. Quốc gia này khai thác khoảng một phần ba nguồn cung toàn cầu của nguyên liệu quan trọng dùng trong pin xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).

Ngành lithium từng chịu sức ép trong đợt suy giảm tăng tốc vào năm 2024 và trầm trọng hơn trong năm ngoái, khi tình trạng dư cung đi cùng với nhu cầu xe điện tăng thấp hơn kỳ vọng. Giá spodumene, nguyên liệu chứa lithium thường được khai thác tại Australia, có thời điểm giảm xuống dưới 600 USD/tấn, thấp hơn chi phí sản xuất của nhiều doanh nghiệp.

Tuy nhiên, giá đã phục hồi trong năm qua, đạt đỉnh 2.935 USD/tấn vào giữa tháng 5 trước khi suy yếu phần nào trong những tháng gần đây. Tuần trước, spodumene được giao dịch ở mức 1.930 USD/tấn.

Đà phục hồi đã thúc đẩy một số mỏ từng phải tạm ngừng trong giai đoạn thị trường đi xuống hoạt động trở lại, trong khi những doanh nghiệp khác mở rộng sản xuất.