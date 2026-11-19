Già làng trao lửa và cách người trẻ giữ hồn văn hoá giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn núi rừng Trường Sơn, có những con người vẫn âm thầm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Già làng A Viết Mây (84 tuổi, trú thôn A Roàng, xã A Lưới 4, TP Huế) cho biết, gắn bó với công việc sưu tầm và mua bán các loại nhạc cụ truyền thống của người Tà Ôi từ nhiều năm nay.

Theo già làng A Viết Mây, cồng chiêng và đàn Ta Lư không chỉ là nhạc cụ mà còn lưu giữ ký ức, phong tục và đời sống tâm linh của cộng đồng. “Tôi luôn dặn dò con cháu phải gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Trong mỗi dịp lễ hội, tiếng trống, tiếng chiêng chính là linh hồn của người Tà Ôi...”, già làng A Viết Mây chia sẻ.

Trong đời sống của đồng bào Tà Ôi, âm thanh cồng chiêng gắn với nhiều hoạt động cộng đồng, từ lễ hội đến những dịp quan trọng của bản làng. Dù vậy, sự thay đổi của nhịp sống khiến già làng A Viết Mây không khỏi lo lắng về việc trao truyền văn hóa cho thế hệ sau: “Giới trẻ bây giờ không còn mặn mà với tiếng cồng chiêng. Đây là điều mà tôi cảm thấy lo lắng nhất. Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục gìn giữ mạch nguồn văn hóa truyền thống của dân tộc Tà Ôi”

Trong khi các bậc cao niên đang lưu giữ tinh hoa văn hóa, thì thế hệ trẻ tìm cách sáng tạo để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Ra Pát Ngọc Hà (26 tuổi, trú thôn A Đớt, xã A Lưới 4, TP Huế - sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) là minh chứng.

Xuất phát từ khát khao muốn biết cách chơi, Hà bắt đầu tò mò về kỹ thuật chế tác.

Chàng sinh viên và là người con của dân tộc Tà Ôi ở đại ngàn A Lưới xứ Huế sau đó tự mình giải mã nguyên lý tạo âm, rồi cần mẫn mài giũa từng ống tre, để tái tạo những chiếc đàn, chiếc khèn.

“Trước đây tôi chỉ mày mò muốn tìm hiểu về nguyên lý âm thanh của những loại nhạc cụ này. Tuy nhiên, sau nhiều lần thử nghiệm thành công, tôi dần có niềm đam mê sâu sắc với các nhạc cụ mang bản sắc truyền thống của dân tộc mình”, Ra Pát Ngọc Hà chia sẻ.

Không chỉ chế tác, Hà còn kinh doanh cồng chiêng và các nhạc cụ thủ công do mình làm ra, tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Thông qua các video và bài viết được Hà đăng tải trên mạng xã hội, những chiếc cồng chiêng, đàn Ta Lư và khèn mang dấu ấn văn hóa Tà Ôi có cơ hội đến với nhiều khách hàng ở các địa phương.

“Tôi hy vọng có thể truyền lửa đam mê này cho nhiều bạn trẻ khác, để tiếng cồng chiêng hay tiếng đàn Ta Lư mãi là cầu nối lưu giữ ký ức và hồn cốt văn hóa của đồng bào Tà Ôi”, Hà bộc bạch.