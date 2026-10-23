Già làng Tây Nguyên tự nguyện chặt cây, nhường đất tìm hài cốt liệt sĩ

Không tiếc vườn điều, cà phê hay sầu riêng đang cho thu hoạch, những già làng ở Gia Lai sẵn sàng nhường đất, chặt cây để bộ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mong các anh sớm được trở về với gia đình, quê hương.

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