Già làng ở Đắk Lắk vận động người dân giao nộp súng, giữ bình yên cho buôn làng

Kiên trì vận động, thu hồi hàng trăm khẩu súng

Ở buôn Trí, xã biên giới Buôn Đôn, già làng Y Thơng Kđoh đã quen với việc đến từng nhà, gặp gỡ người dân để tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật. Với ông, đây không phải công việc làm theo đợt mà là việc phải thực hiện thường xuyên, từ những buổi họp dân đến các cuộc gặp gỡ trong sinh hoạt cộng đồng.

Từng giữ chức buôn trưởng, ông Y Thơng Kđoh nắm rõ phong tục, tập quán và những vấn đề nảy sinh trong đời sống của bà con. Vì vậy, khi tuyên truyền, ông thường lựa chọn cách nói gần gũi, giải thích cặn kẽ để người dân hiểu và tự giác thực hiện.

Già làng Y Thơng Kđoh cho biết, việc khó khăn nhất ông từng thực hiện là vận động người dân giao nộp súng, đạn còn cất giữ trong nhà.

“Tôi luôn nhắc bà con phải chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không vượt biên trái phép, không đánh nhau, tranh giành đất đai. Có chuyện gì thì phải tìm hiểu đúng sai, không nghe theo những lời tuyên truyền sai lệch”, già làng Y Thơng Kđoh chia sẻ.

Một trong những việc khó khăn nhất ông từng thực hiện là vận động người dân giao nộp súng, đạn còn cất giữ trong nhà.

Theo già làng, trước đây, người dân trong buôn thường dùng súng để săn bắn thú rừng. Khi lực lượng chức năng triển khai vận động thu hồi vũ khí, nhiều người vẫn muốn giữ lại vì đã quen sử dụng, thậm chí lo ngại không có phương tiện tự bảo vệ nếu xảy ra tình huống bất trắc.

Để thay đổi suy nghĩ này, ông phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức họp dân, đến từng hộ giải thích về những nguy cơ khi tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

“Tôi nói với bà con, bây giờ đất nước đã hòa bình, việc bảo vệ an ninh, chủ quyền có lực lượng chức năng đảm nhiệm. Giữ súng trong nhà rất nguy hiểm, nhất là khi uống rượu, xảy ra mâu thuẫn, nóng giận thì không biết chuyện gì có thể xảy ra”, ông kể.

Theo lời ông Y Thơng Kđoh, trong đợt vận động đầu tiên, người dân đã giao nộp khoảng 100 khẩu súng. Sau khi xảy ra các vụ bạo loạn ở địa phương khác, ông tiếp tục tuyên truyền, vận động và có thêm 12 khẩu súng được giao nộp.

Già làng cho biết, điều quan trọng nhất là giúp người dân hiểu vì sao phải giao nộp vũ khí, chứ không chỉ yêu cầu họ thực hiện. Có người phải được giải thích nhiều lần mới đồng thuận.

“Có người sợ nếu xảy ra xung đột thì không có súng để bảo vệ mình. Tôi giải thích rằng Nhà nước có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước, còn người dân phải chấp hành pháp luật. Nếu cố tình giữ, sử dụng vũ khí trái phép thì có thể phải chịu trách nhiệm”, ông nói.

Lấy uy tín để giữ bình yên buôn làng

Không chỉ vận động giao nộp vũ khí, già làng Y Thơng Kđoh còn thường xuyên tham gia hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, tuyên truyền phòng ngừa cờ bạc và nhắc nhở người dân cảnh giác trước thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Theo ông, những mâu thuẫn nhỏ nếu không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng tình làng nghĩa xóm. Vì vậy, khi xảy ra bất hòa, ông thường chủ động đến tìm hiểu, lắng nghe các bên và phân tích đúng sai để mọi người tự nhận ra vấn đề.

Trong quá trình hòa giải, ông không áp dụng những cách xử phạt theo tập quán cũ mà hướng các bên đến việc nhận lỗi, xin lỗi và cam kết không tái diễn. Nếu vụ việc vượt quá khả năng giải quyết, ông đề nghị cơ quan công an, chính quyền địa phương vào cuộc.

“Làm già làng thì trước hết mình phải có uy tín, nói chuẩn mực, giải quyết công bằng. Người nào sai thì phải nhận lỗi, hai bên cùng cam kết. Chuyện gì vượt quá thẩm quyền thì phải nhờ chính quyền giải quyết”, ông chia sẻ.

Cờ bạc cũng là vấn đề khiến ông trăn trở. Ông kể từng có trường hợp người dân sa vào cờ bạc đến mức bán cả nhà cửa. Với những người này, ông không ngại đến tận nhà khuyên can, phân tích nguy cơ mất tài sản, ảnh hưởng đến gia đình.

Trước sự phát triển của mạng xã hội, ông cũng thường xuyên nhắc nhở thanh niên phải biết chọn lọc thông tin, không vội tin hay chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

“Tôi không rành về chuyển đổi số như người trẻ, nhưng vẫn nhắc các cháu phải biết phân biệt thông tin đúng, sai. Không phải điều gì trên mạng cũng đúng, mình không thể nghe theo những lời kích động rồi làm điều vi phạm pháp luật”, ông nói.

Với già làng Y Thơng Kđoh, tuyên truyền pháp luật không chỉ diễn ra trong các cuộc họp mà cần được lồng ghép vào đời sống thường ngày. Những buổi cưới hỏi, đám tang hay lúc bà con gặp gỡ, trò chuyện đều là dịp để ông nhắc nhở mọi người giữ gìn đoàn kết, không gây gổ, vi phạm pháp luật.

Ở địa bàn giáp tỉnh Mondulkiri của Campuchia, ông còn phối hợp với chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng tham gia tuần tra đường biên, cột mốc, vận động người dân không vượt biên trái phép, chung tay bảo vệ rừng.

Đối với những vấn đề liên quan đến đất đai, ông cho rằng cần lắng nghe tâm tư của người dân, bởi đất sản xuất gắn trực tiếp với sinh kế của mỗi gia đình. Muốn bà con đồng thuận với chủ trương chung, việc giải thích phải rõ ràng, đồng thời quyền lợi của người dân cần được bảo đảm theo quy định.

Bản thân ông cũng gương mẫu đóng góp cho cộng đồng. Khi địa phương mở rộng con đường trước nhà, ông cùng người dân hiến khoảng 5m đất để đường rộng rãi hơn, thuận tiện đi lại.

Già làng Y Thơng Kđoh chia sẻ với phóng viên.

“Đường ngày xưa nhỏ lắm, tôi cùng bà con hiến đất để làm. Bây giờ đường rộng, ai cũng vui. Mình làm việc có lợi cho buôn làng thì nên làm”, ông nói.

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, già làng Y Thơng Kđoh còn vận động người dân giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống như cồng chiêng, ché, lễ hội; đồng thời loại bỏ những tập quán lạc hậu, không còn phù hợp.

Theo ông, để người dân tin và làm theo, bản thân người tuyên truyền phải gương mẫu, sống có trách nhiệm và đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích riêng.

“Tôi chỉ mong buôn làng bình yên, bà con đoàn kết, các dân tộc, tôn giáo sống hòa thuận, cùng nhau làm ăn để cuộc sống ngày càng tốt hơn”, già làng Y Thơng Kđoh bày tỏ.