Già làng Cil Ha K’ròng (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ và người dân trao đổi, chia sẻ những vấn đề trong đời sống cộng đồng

Gần 10 ha cà phê, mỗi năm, gia đình già làng Cil Ha K’ròng, xã Đam Rông 2 thu hoạch hơn 20 tấn cà phê nhân. Cùng với đó, trên 1 ha sầu riêng cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Thành quả sản xuất của gia đình không chỉ là kết quả của quá trình lao động, tích lũy kinh nghiệm mà còn trở thành minh chứng sinh động để ông vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế.

Không giữ riêng kinh nghiệm sản xuất cho mình, già làng Cil Ha K’ròng thường xuyên hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây trồng, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng suất, từng bước chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng hiệu quả hơn.

Diện mạo mới hôm nay tại xã Đam Rông 2 có sự đóng góp thầm lặng của những người có uy tín

Hơn 10 năm trước, đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu dựa vào nương rẫy, hiệu quả kinh tế thấp. Trước thực tế đó, ông Cil Ha K’ròng đã tiên phong thay đổi phương thức sản xuất, đồng thời kiên trì vận động bà con học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế.

Từ một hộ gia đình chủ động vươn lên trong sản xuất, gia đình già làng Cil Ha K’ròng trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần cần cù, sáng tạo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế trong cộng đồng. Với bà con, những lời vận động của ông có sức thuyết phục bởi chính ông là người thực hiện, trải nghiệm và chứng minh hiệu quả bằng kết quả lao động cụ thể.

Già làng Cil Ha K’ròng (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng

“Trước đây cuộc sống gia đình rất khó khăn. Đất vườn có, nhưng làm kinh tế hiệu quả không cao, thiếu bền vững… Nhưng khi được già làng K’ròng đến vận động, tuyên truyền, chỉ bảo tận tình, gia đình tôi có thêm kinh nghiệm, mở rộng đầu tư sản xuất nên cuộc sống giờ cũng khá giả lên nhiều”, anh Ha Lý, xã Đam Rông 2 chia sẻ.

Không chỉ đóng góp trong phát triển kinh tế, già làng Cil Ha K’ròng còn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Không cần làm điều gì to lớn, chính sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và đời sống đồng bào, mình tuyên truyền, vận động bà con, từ đó để mình trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền với Nhân dân hơn trong cuộc sống. Già làng Cil Ha K’ròng

Những đóng góp của già làng Cil Ha K’ròng đã được tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, tuyên dương là điển hình trong học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.