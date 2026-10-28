Già làng Gia Lai làm 'cầu nối' tuyên truyền pháp luật về buôn làng

Để pháp luật không còn là những quy định khô khan trên trang giấy, tỉnh Gia Lai đang chủ động đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Mục tiêu xuyên suốt là chuyển từ tuyên truyền thụ động sang chủ động hỗ trợ người dân nắm rõ quy định, tiếp cận thuận lợi và thụ hưởng trọn vẹn quyền lợi chính đáng.

Đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai dễ dàng áp dụng luật vào đời sống.

Trong giai đoạn 2026-2030, công tác tuyên truyền được thiết kế bám sát nhu cầu thực tế. Các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân như đất đai, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ rừng và chính sách giảm nghèo được ưu tiên hàng đầu. Thay vì lý thuyết chung chung, các buổi sinh hoạt được cụ thể hóa bằng những tình huống đời thường gần gũi, giúp người dân dễ nhớ và dễ ứng dụng.

Điểm tựa quan trọng trong việc đưa luật về buôn làng chính là phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo. Nhờ sự am hiểu tập quán và tiếng nói có trọng lượng, lực lượng nòng cốt này đã trở thành “cầu nối” hiệu quả, giúp tháo gỡ vướng mắc dư luận và vận động bà con chấp hành tốt pháp luật.

Bên cạnh các hội nghị bồi dưỡng trực tiếp, địa phương đẩy mạnh trực quan hóa bằng pano, áp phích tại các điểm dân cư trọng điểm. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ số, sản xuất video ngắn kết hợp sử dụng ngôn ngữ dân tộc phù hợp đã giúp gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ. Sự kết hợp đồng bộ này không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.