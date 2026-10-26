Giá lăn bánh và ưu đãi BYD Sealion 5 mới nhất tại Việt Nam

BYD Việt Nam vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam mẫu xe mới Sealion 5. Đây là mẫu xe cùng định vị ở phân khúc gầm cao cỡ C với Sealion 6 nhưng nhỏ hơn và trang bị ít công nghệ, tiện nghi hơn. Đổi lại, giá bán lẻ của BYD Sealion 5 cũng rẻ hơn.

Cụ thể, phiên bản Sealion 5 Essential được phân phối với mức giá bán lẻ khuyến nghị 739 triệu đồng, phiên bản Sealion 5 Premium có giá 789 triệu đồng.

Mẫu xe BYD Sealion 5 phân phối hai phiên bản tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Như vậy, giá đề xuất của Sealion 5 thấp hơn khoảng 100 triệu đồng so với "anh em một nhà" Sealion 6, đồng thời cũng rẻ hơn hai mẫu xe "đồng hương" Trung Quốc là Geely EX5 EM-i (từ 789 - 969 triệu đồng) và Jaecoo J7 PHEV (giá 969 triệu đồng).

Sau khi tính đủ các loại chi phí bắt buộc, giá lăn bánh của phiên bản Sealion 5 Essential dao động từ hơn 815 - 844 triệu đồng tuỳ từng địa phương nơi người tiêu dùng đăng ký lưu hành. Phiên bản Sealion 5 Premium có tổng chi phí lăn bánh từ hơn 870 - 900 triệu đồng.

Đây là các mức giá lăn bánh được tính trên giá niêm yết và cũng là căn cơ để cơ quan thuế tính các loại thuế, phí và lệ phí.

Mặc dù vậy, BYD Việt Nam cho biết, 1.000 khách hàng đầu tiên mua mẫu xe Sealion 5 sẽ được hưởng mức ưu đãi 80 triệu đồng. Theo đó, tổng chi phí cuối cùng mà người tiêu dùng cần chi để lăn bánh phiên bản Sealion 5 Essential sẽ giảm xuống còn từ 735 - 764 triệu đồng, phiên bản Sealion 5 Premium còn từ 790 - 820 triệu đồng.

Thiết kế khoang lái phiên bản Sealion 5 Premium. Ảnh: TGPT

BYD Sealion 5 sở hữu chiều dài tổng thể 4.735 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.710 mm và trục cơ sở 2.712 mm. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 530 lít.

Nội thất BYD Sealion 5 trang bị một số tiện nghi đáng chú ý như màn hình kỹ thuật số LCD 8,8 inch sau vô-lăng. Phiên bản Sealion 5 Premium dùng màn hình trung tâm 12,8 inch tích hợp camera toàn cảnh, kính cách âm hai lớp, dàn âm thanh 8 loa, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, sạc không dây 15W.

Về vận hành, mẫu xe Trung Quốc sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và motor điện, tổng công suất toàn hệ thống đạt 214 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h mất khoảng 8,5 giây.

Các tính năng an toàn trên BYD Sealion 5 có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với một số tính năng đáng chú ý như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa...