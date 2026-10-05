Giá lăn bánh các mẫu xe hiệu năng cao BMW M 2026 mới nhất

Thaco Auto vừa chính thức giới thiệu ra thị trường loạt xe hiệu năng cao thuộc dòng BMW M hạng sang.

Trong đó, mẫu xe rẻ nhất là BMW M2 có mức giá bán lẻ tiêu chuẩn từ 4,099 tỷ đồng, BMW M3 có giá từ 4,999 tỷ đồng, biến thể BMW M3 Touring giá từ 5,389 tỷ đồng và đắt nhất là BMW M4 có giá tiêu chuẩn từ 5,599 tỷ đồng. Đây đều là các mức giá bán lẻ tiêu chuẩn và cũng là cơ sở để tính các loại thuế, phí và lệ phí khi người tiêu dùng đăng ký lưu hành.

Mẫu xe BMW M2 giá gần 4,1 tỷ đồng vừa ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh: Thaco Auto

Dựa trên các mức giá tiêu chuẩn nêu trên, chi phí lăn bánh của mẫu xe BMW 2 sẽ dao động từ 4,511 - 4,067 tỷ đồng tùy từng địa phương, mẫu xe BMW M3 có giá lăn bánh từ 5,501 - 5,615 tỷ đồng, BMW M3 Touring có tổng chi phí lăn bánh từ 5,930 - 6,052 tỷ đồng và cao nhất là BMW M4 với giá lăn bánh từ 6,161 - 6,287 tỷ đồng.

Các mức giá lăn bánh mới chỉ tính trên giá tính thuế (giá niêm yết) cộng các chi phí bắt buộc như lệ phí trước bạ, phí cấp biển số, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và 1 năm phí sử dụng đường bộ. Đối với những xe được người tiêu dùng cá nhân hóa bằng các gói tùy chọn hay tính năng, vật liệu đặc biệt, tổng chi phí lăn bánh sẽ cao hơn thậm chí đến hàng tỷ đồng do các gói tùy chọn đều có giá cao.

Mẫu xe BMW M3 Touring - Ảnh: Thaco Auto

BMW M2 là mẫu xe nhỏ gọn nhất trong dải sản phẩm hiệu năng cao của hãng xe hạng sang đến từ nước Đức. Xe sử dụng động cơ M TwinPower Turbo I6 dung tích 3.0L, công suất cực đại đạt 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Bản dùng hộp số tự động có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4 giây còn bản số sàn mất 4,2 giây để đạt vận tốc tương tự. Mẫu xe được cài đặt vận tốc tối đa 250 km/h.

Nằm ở phân khúc lớn hơn, BMW M3 là sự kết hợp thuần thục giữa hiệu năng thể thao với khả năng linh hoạt của một chiếc sedan bốn cửa. Phiên bản BMW M3 Competition M xDrive phân phối tại Việt Nam sử dụng động cơ BMW M TwinPower Turbo công suất 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh M xDrive ưu tiên cầu sau và hộp số M Steptronic 8 cấp.

Mẫu xe BMW M4 giá gần 5,6 tỷ đồng tại Việt Nam - Ảnh: Thaco Auto

Trong khi đó, BMW M3 Touring là biến thể mở rộng khái niệm về một chiếc BMW M bằng cách kết hợp hiệu năng của M3 với kiểu thân xe Touring - một lựa chọn hiếm gặp trong thế giới xe hiệu năng cao. “Trái tim” của M3 Touring là khối động cơ mạnh 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Xe trang bị hệ dẫn động M xDrive, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,6 giây.

Mẫu xe cuối cùng và cũng sở hữu trải nghiệm cầm lái đậm chất BMW M nhất là BMW M4. Phiên bản duy nhất BMW M4 Competition M xDrive sử dụng động cơ mạnh 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số M Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh M xDrive ưu tiên cầu sau. Hệ thống M Mode cùng các thiết lập Road, Sport và Track cho phép người lái tùy chỉnh chiếc xe theo từng điều kiện vận hành.