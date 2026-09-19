Gia Lâm: Ra mắt tuyến phố An toàn thực phẩm có kiểm soát tại phố Thành Trung

Phố Thành Trung được UBND xã Gia Lâm lựa chọn xây dựng mô hình nhằm tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Mai Ngọc Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: P.V

Theo báo cáo của UBND xã Gia Lâm, đến ngày 17-9, trên tuyến phố có 45 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, gồm 3 nhà hàng ăn uống, 29 cửa hàng ăn uống, 8 cửa hàng giải khát, 4 cửa hàng bánh từ bột và 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn.

Để triển khai mô hình, xã đã tổ chức rà soát, cập nhật thông tin các cơ sở; tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Đến nay, 45/45 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang hoạt động trên phố Thành Trung được thẩm định, lập biên bản và chấm điểm theo tiêu chí tương ứng với loại hình kinh doanh; các cơ sở đều đạt trên 80 điểm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc. 100% cơ sở đăng ký tham gia mô hình có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo phân cấp.

Từ ngày 19-5 đến nay, xã đã tổ chức thẩm định hồ sơ, điều kiện thực tế và tham mưu UBND xã cấp giấy chứng nhận cho 22 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến phố. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; 43 cơ sở đã được kiểm tra, trong đó 39 cơ sở đạt, 4 cơ sở vi phạm; 1 cơ sở bị xử phạt 25 triệu đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng ra mắt và gắn biển tuyến phố văn minh kiểu mẫu tại phố Thành Trung. Ảnh: P.V

So với thời điểm trước khi triển khai Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 19-5-2026, số cơ sở có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm tăng từ 42 lên 45; số cơ sở chưa có giấy chứng nhận hoặc bản cam kết giảm từ 5 xuống 0.

Cùng với bảo đảm an toàn thực phẩm, xã Gia Lâm triển khai đồng bộ các tiêu chí về văn minh đô thị. Đến nay, 20 mái che, mái vẩy được tháo dỡ; 90 cây nhỏ, chậu nhỏ lấn chiếm vỉa hè được di chuyển; 15 biển quảng cáo sai quy định bị thu giữ. 100% hộ gia đình có nhà mặt phố đã ký cam kết bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hưởng ứng xây dựng tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu. Hai bên tuyến hè phố đã được sơn kẻ vạch đạt 100% để sắp xếp phương tiện xe đạp, xe máy theo quy định.

Tuyến phố Thành Trung đã xây dựng và đưa vào sử dụng Bản đồ số An toàn thực phẩm của xã, thể hiện vị trí các cơ sở, thông tin hồ sơ pháp lý, loại hình kinh doanh, phục vụ quản lý, giám sát và tra cứu. Các cơ sở trên tuyến phố cũng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR, chuyển khoản bằng ứng dụng ngân hàng.

Lãnh đạo xã Gia Lâm trao biểu trưng chứng nhận cho đại diện các cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ảnh: P.V

Công tác duy tu, duy trì vệ sinh môi trường được kiểm soát thường xuyên; cây xanh hai bên tuyến phố được cắt tỉa; hệ thống chiếu sáng được duy trì, vận hành bảo đảm 100% các bóng sáng theo khung giờ quy định; hệ thống nắp ga thu thoát nước được duy trì, nạo vét thường xuyên.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Mai Ngọc Sơn đề nghị các cơ sở kinh doanh tiếp tục chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và vệ sinh trong quá trình kinh doanh; thực hiện nghiêm các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, biển hiệu, niêm yết giá, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Các phòng, ban, bộ phận chuyên môn của xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân hưởng ứng mô hình.

UBND xã Gia Lâm xác định việc ra mắt mô hình là bước khởi đầu, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và nhân rộng hiệu quả mô hình, gắn bảo đảm an toàn thực phẩm với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.