Gia Lâm ra mắt mô hình 'Trường học số'

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.V

Báo cáo tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THCS Gia Lâm Đỗ Thị Hải Yến cho biết, nhà trường xác định xây dựng “Trường học số” không chỉ là đầu tư thiết bị mà quan trọng là đưa công nghệ vào các hoạt động quản lý, dạy và học một cách thực chất.

Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên sử dụng chữ ký số; 100% học sinh có học bạ điện tử từ năm học 2025-2026. Nhà trường triển khai điểm danh hằng ngày bằng nhận diện khuôn mặt, kết nối thông tin với cán bộ quản lý và phụ huynh qua tin nhắn. Cùng với đó, giáo viên chủ động ứng dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini, Google NotebookLM... vào công việc chuyên môn; 100% giáo viên đã tham gia khóa học trực tuyến về AI do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026.

Hiệu trưởng Trường THCS Gia Lâm Đỗ Thị Hải Yến báo cáo tại buổi lễ. Ảnh: P.V

Nhà trường từng bước xây dựng hệ thống bài giảng điện tử, video E-learning, học liệu tương tác và kho học liệu số; triển khai đánh giá bằng hình thức số đối với môn Tin học và một trong bốn kỹ năng môn Tiếng Anh. Tại các câu lạc bộ STEM và Tiếng Anh, học sinh được tiếp cận lập trình, mô phỏng robot, thiết kế mạch điện tử, mô phỏng 3D và sử dụng AI hỗ trợ học tập...

Về cơ sở vật chất, thư viện được hiện đại hóa, nâng cấp thư viện điện tử, bổ sung hàng nghìn đầu sách, tạp chí và tài nguyên học tập, đồng thời trang bị máy tính bảng phục vụ học sinh...

Lãnh đạo xã và Ban Giám hiệu Trường THCS Gia Lâm thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt mô hình “Trường học số”. Ảnh: P.V

Đáng chú ý, từ tháng 8-2026, Trường THCS Trâu Quỳ và Trường THCS Kiêu Kỵ được sắp xếp, sáp nhập thành Trường THCS Gia Lâm. Chuyển đổi số góp phần kết nối dữ liệu, thống nhất phương thức quản lý, tạo thuận lợi cho công tác phối hợp và điều hành nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng ghi nhận những kết quả bước đầu của Trường THCS Gia Lâm, đồng thời đề nghị mô hình “Trường học số” được triển khai thực chất, hiệu quả. Theo đó, giá trị của mô hình cần được thể hiện trong từng giờ học, sự tiến bộ của học sinh, khả năng hỗ trợ giáo viên và hiệu quả quản lý nhà trường.

Đại biểu tham quan, trải nghiệm các không gian, giải pháp công nghệ được triển khai tại nhà trường. Ảnh: P.V

Phó Chủ tịch UBND xã lưu ý, nhà trường cần hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ, AI an toàn, phù hợp lứa tuổi; biết kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng bản quyền và bảo đảm tính trung thực trong học tập.

Tại chương trình, UBND xã Gia Lâm đồng thời phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 7-10, với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tiếp đó, lãnh đạo xã và Ban Giám hiệu Trường THCS Gia Lâm thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt mô hình “Trường học số”. Các đại biểu cũng tham quan, trải nghiệm các không gian và giải pháp công nghệ được triển khai tại nhà trường, gồm gian hàng STEM, học liệu số, ứng dụng AI, hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, lớp học ứng dụng công nghệ và Thư viện số.