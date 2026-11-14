Gia Lâm ra mắt mô hình Nhà văn hóa đa năng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Kiêu Kỵ năm 2026.

Lãnh đạo xã Gia Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa thôn Kiêu Kỵ. Ảnh: Phạm Diệp.

Nhà văn hóa đa năng tại thôn Kiêu Kỵ có hội trường 120 chỗ ngồi, sân khấu rộng 28m², sân ngoài trời khoảng 400m², hai sân bóng chuyền hơi và một sân cầu lông trong nhà. Với điều kiện này, nhà văn hóa có khả năng tổ chức nhiều loại hình hoạt động, từ hội họp, sinh hoạt cộng đồng đến văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Điểm riêng của mô hình tại Kiêu Kỵ là gắn hoạt động nhà văn hóa với truyền thống làng nghề. Địa phương nổi tiếng với nghề quỳ vàng bạc, được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021, cùng nghề may da và hệ thống di tích lịch sử, văn hóa. Vì vậy, nhà văn hóa không chỉ là nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng, mà còn được định hướng trở thành địa chỉ giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển nghề, trưng bày sản phẩm, trình diễn các công đoạn chế tác, tạo cơ hội để người dân và khách tham quan giao lưu, trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Cùng với không gian di sản, việc duy trì và phát huy các câu lạc bộ, đội nhóm là nội dung quan trọng của mô hình. Hiện thôn có các câu lạc bộ trống hội, văn nghệ, dân vũ, Zumba, dưỡng sinh người cao tuổi, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng... Các hoạt động này tạo điều kiện để người dân giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Khi được tổ chức trong một không gian chung, có lịch sinh hoạt cụ thể, nhà văn hóa sẽ phát huy tốt hơn vai trò kết nối cộng đồng, thu hút sự tham gia của nhiều lứa tuổi.

Lãnh đạo xã Gia Lâm trao quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Ảnh: Phạm Diệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Danh La, Trưởng thôn Kiêu Kỵ, cho biết, thôn hiện có 1.111 hộ với 3.501 nhân khẩu; năm 2026 có 1.058 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 95,15%, trong đó có 5 gia đình văn hóa tiêu biểu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phong trào vệ sinh môi trường tiếp tục được duy trì.

Thôn cam kết duy trì hoạt động các câu lạc bộ, công khai lịch sinh hoạt, gắn nhà văn hóa với giới thiệu, trải nghiệm nghề truyền thống; phát huy vai trò tự quản, huy động sự tham gia của các đoàn thể và nhân dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến để điều chỉnh hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng nhấn mạnh, cùng với việc đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, yêu cầu quan trọng đối với các thiết chế văn hóa cơ sở hiện nay là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khai thác hiệu quả công năng để mỗi nhà văn hóa thực sự trở thành điểm sinh hoạt thường xuyên, thiết thực của nhân dân.

Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Dũng đề nghị thôn duy trì thường xuyên các hoạt động tại nhà văn hóa, tổ chức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm thanh thiếu nhi và người cao tuổi. Các hoạt động cần gắn với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản làng nghề; chú trọng sưu tầm, lưu giữ, giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển nghề truyền thống, khuyến khích nghệ nhân, người có kinh nghiệm tham gia truyền dạy nghề, giới thiệu sản phẩm, trao truyền kỹ năng cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo xã Gia Lâm tham quan, trò chuyện với các nghệ nhân của làng nghề Kiêu Kỵ. Ảnh: Phạm Diệp.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra sôi nổi trong chương trình. Ảnh: Phạm Diệp.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng cũng nhấn mạnh việc duy trì, khai thác hiệu quả nhà văn hóa cần có sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia tích cực của cộng đồng, để mỗi nhà văn hóa thực sự trở thành ngôi nhà chung của nhân dân.

Tại chương trình, xã Gia Lâm công bố quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn; trao quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu. Thôn Kiêu Kỵ cũng trao quà tới các câu lạc bộ văn nghệ của thôn. Cùng với đó, các hoạt động đồng diễn trống hội, dân vũ, dưỡng sinh, giao lưu thể thao, tham quan không gian trưng bày sản phẩm nghề quỳ vàng bạc, nghề may da và giao lưu với nghệ nhân làng nghề… diễn ra sôi nổi, góp phần giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, truyền thống làng nghề của địa phương.