Gia Lâm ra mắt mô hình 'Chợ số'

Việc triển khai mô hình được thực hiện trong khuôn khổ các kế hoạch chuyển đổi số của địa phương, gắn với đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Lãnh đạo xã Gia Lâm thực hiện nghi thức ra mắt mô hình "Chợ số". Ảnh: Hoàng Anh

Trong quá trình triển khai, Phòng Kinh tế xã phối hợp với các đơn vị quản lý 5 chợ tuyên truyền lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt; rà soát 460 hộ kinh doanh theo ngành hàng, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR thanh toán. Các đơn vị quản lý chợ đồng thời treo pano, áp phích tuyên truyền, lắp đặt biển nhận diện và triển khai wifi miễn phí trong khuôn viên chợ.

Đến ngày 15-9-2026, cả 5 chợ trên địa bàn đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% số hộ kinh doanh, gồm: Chợ Vàng 190 hộ, chợ Cậy Kiêu Kỵ 57 hộ, chợ Dương Xá 14 hộ, chợ Sủi 116 hộ và chợ Trâu Quỳ 83 hộ. Tỷ lệ giao dịch mua bán không dùng tiền mặt đạt trên 90%, chủ yếu qua quét mã QR, phổ biến tại các ngành hàng tạp hóa, thịt, ăn uống và hàng khô.

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Anh

Cùng với đó, cả 5 chợ đã được giới thiệu trên kênh truyền thông số di động "Gia Lâm số", với các nội dung về địa điểm, chỉ dẫn đường đi, danh sách hộ kinh doanh theo ngành hàng và thông tin liên hệ, giúp người dân thuận tiện tra cứu, mua sắm.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng nhấn mạnh, mô hình hướng tới mục tiêu mỗi quầy hàng đều có mã QR thanh toán, mỗi hộ kinh doanh chủ động phục vụ khách hàng bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng các chợ văn minh, hiện đại, thân thiện.

Người dân sử dụng mã QR khi mua sắm tại chợ Vàng. Ảnh: Hoàng Anh

Lãnh đạo xã đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ tiểu thương ứng dụng công nghệ số, đồng thời kêu gọi người dân tích cực sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và ứng dụng các nền tảng số trong đời sống hằng ngày.

Thời gian tới, xã Gia Lâm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh sử dụng thanh toán số, nâng cao chất lượng hạ tầng kết nối, từng bước nhân rộng mô hình tại các chợ và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.