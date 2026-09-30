Gia Lâm quan tâm chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi

Lãnh đạo xã Gia Lâm tặng hoa chúc mừng Hội Người cao tuổi xã Gia Lâm nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Gia Lâm Phan Đình Thái ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi, đồng thời khẳng định vai trò, những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Năm 2026, cùng với việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới các thôn, tổ dân phố, tổ chức Hội cũng đứng trước những yêu cầu mới. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Người cao tuổi thành phố, Đảng ủy, HĐND, UBND xã và trực tiếp là Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Người cao tuổi xã Gia Lâm từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động và hướng về cơ sở.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Gia Lâm Phan Đình Thái đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Đại hội Hội Người cao tuổi xã Gia Lâm ngày 13-1-2026 thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để tổ chức Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo thiết thực hơn cho hội viên. Đến nay, toàn xã có 27 chi hội với 8.583 hội viên. Công tác chăm sóc người cao tuổi được Hội quan tâm triển khai. Hội phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tổ chức thăm khám cho 1.468 trường hợp.

Cùng với chăm sóc sức khỏe, Hội Người cao tuổi xã chú trọng phát huy vai trò người cao tuổi thông qua phong trào “Tuổi cao - Nêu gương sáng”. Nhiều hội viên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, hòa giải ở cơ sở, vận động con cháu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì. Toàn xã hiện có 4 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 235 thành viên, tổng số tiền đóng góp 155 triệu đồng, tạo nguồn vốn cho 74 thành viên vay hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của người cao tuổi và đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi từ xã đến cơ sở trong thời gian qua.

Chánh Văn phòng Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Hồ Minh Tâm trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Anh

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh đề nghị các cấp, ngành và gia đình tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần; tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động phù hợp, đồng thời kịp thời hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc cần được giúp đỡ.

Lãnh đạo xã Gia Lâm trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Lê Ngọc Anh cũng nhấn mạnh, việc chăm sóc người cao tuổi cần gắn với phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong xây dựng đời sống ở khu dân cư, giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn truyền thống và củng cố sự đồng thuận trong nhân dân. Đảng bộ, chính quyền xã Gia Lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm của các thế hệ người cao tuổi trên địa bàn.

Nhân dịp này, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tặng 9 suất quà; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.