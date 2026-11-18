Đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Phạm Diệp

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động giao lưu dân vũ, biểu diễn ba la chùy, song quạt, trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian… Cùng với đó, chương trình văn nghệ chào mừng với những tiết mục đặc sắc góp phần tạo không khí phấn khởi, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm Nguyễn Văn Hợi đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đồng thời điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Gia Lâm tặng hoa chúc mừng Ngày hội. Ảnh: Phạm Diệp.

Năm 2026, các phong trào thi đua, cuộc vận động được xã Gia Lâm triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân. Nổi bật là phong trào “Dân vận khéo - Đoàn kết sáng tạo” với 4 công trình, tổng kinh phí xã hội hóa 369,6 triệu đồng; xây dựng 2 Nhà Đại đoàn kết hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” vận động được gần 1,1 tỷ đồng.

Công tác phát huy dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm. Mô hình “Mặt trận Gia Lâm - Lắng nghe từ kết nối số” đã tiếp nhận 139 ý kiến, kiến nghị của nhân dân, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội được triển khai với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và người dân.

Đáng chú ý, 27/27 thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, thu hút hơn 12.340 lượt người tham gia; 22 khu dân cư tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết với hơn 6.000 người dự. Dịp này, 250 suất quà, tổng trị giá 72,4 triệu đồng được trao tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người có công.

Lãnh đạo xã Gia Lâm trao chứng nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2026. Ảnh: Phạm Diệp.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, đội ngũ cán bộ cơ sở và nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục củng cố đoàn kết từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Trong đó, cần quan tâm những vấn đề thiết thực như vệ sinh môi trường, ngập úng, giao thông, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm; đồng thời chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi. Ảnh: Phạm Diệp.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao chứng nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2026 cho 27 đơn vị, gồm 13 thôn và 14 tổ dân phố.

Dịp này, UBND xã Gia Lâm phát động phong trào thi đua năm 2026, hướng tới phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.