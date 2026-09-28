Gia Lâm phát huy hiệu quả Quỹ 'Vì người nghèo'

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm, tổng số tiền Quỹ “Vì người nghèo” xã đã thu là hơn 1,47 tỷ đồng. Đến ngày 21-9, Quỹ đã chi gần 600 triệu đồng cho các hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Trong đó, Quỹ dành 48 triệu đồng tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027; hỗ trợ đột xuất 5 triệu đồng cho một gia đình khó khăn tại thôn Phú Thị và 40 triệu đồng tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm tiếp nhận ủng hộ Quỹ " Vì người nghèo". Ảnh: PV

Cùng với nguồn Quỹ, từ đầu năm đến ngày 30-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm đã xã hội hóa và tiếp nhận hỗ trợ của cấp trên hơn 815,2 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; trong đó có tặng 785 suất quà Tết, tặng quà hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết.

Tiếp nối kết quả đó, xã Gia Lâm chuẩn bị triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026 từ ngày 17-10 đến 18-11. Đây là đợt cao điểm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực xã hội chăm lo hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Theo kế hoạch liên tịch của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm, địa phương sẽ vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trên tinh thần tự nguyện.

Cùng với vận động nguồn lực, địa phương chú trọng rà soát đúng, đủ đối tượng và nhu cầu cần hỗ trợ. Các nhóm được quan tâm gồm hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn, người không nơi nương tựa, người mắc bệnh hiểm nghèo và các đối tượng yếu thế khác.

Trên cơ sở rà soát, các nguồn lực được định hướng vào những nhu cầu thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà ở; khám, chữa bệnh; học tập; sinh kế, phương tiện sản xuất; học nghề, giới thiệu việc làm và các nhu cầu thiết yếu khác.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026. Ảnh: PV

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm dự kiến tiếp tục hỗ trợ xây mới 2 nhà đại đoàn kết cho 2 hộ khó khăn tại xã Thuận An và xã Ba Vì, mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà. Đồng thời, dự kiến dành 239 triệu đồng hỗ trợ các trường hợp khó khăn và khó khăn đột xuất trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm Nguyễn Văn Hợi, MTTQ xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát nhu cầu hỗ trợ, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia. Việc huy động và sử dụng nguồn lực được thực hiện theo hướng đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch, gắn với những nhu cầu cụ thể của người dân.