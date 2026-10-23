Gia Lâm phát huy các động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trong tháng 10, Thường trực HĐND xã Gia Lâm tăng cường giám sát việc thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số. HĐND xã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét các nội dung về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Trần Kiên chủ trì phiên họp. Ảnh: Phạm Diệp

Theo báo cáo của UBND xã Gia Lâm, trong tổng số 108 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa II, có 86 ý kiến đã được giải quyết, đạt 75,93%. Trong tháng 11, Thường trực HĐND xã tập trung đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri, thực hiện các kết luận sau giám sát; phối hợp chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và xây dựng chương trình công tác, giám sát năm 2027.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND xã Gia Lâm xem xét báo cáo kết quả giám sát việc xây dựng, tổ chức thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số của UBND xã Gia Lâm; đồng thời xem xét báo cáo giám sát công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn.

Đại biểu trao đổi tại phiên họp. Ảnh: Phạm Diệp

UBND xã Gia Lâm đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10,6% trở lên. Các động lực chủ yếu được xác định gồm đầu tư công, nguồn lực ngoài ngân sách, phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, logistics và thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trong đó, Cụm công nghiệp Phú Thị giai đoạn 1 đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; giai đoạn 2 đang triển khai giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục.

Trong số 34 sản phẩm OCOP của xã, có 6 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử Shopee và 14 sản phẩm được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, xã đã công khai 409 thủ tục hành chính và 37 quy trình công việc ngoài thủ tục hành chính liên quan đến người dân, tổ chức. Có 12.075 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt tỷ lệ 73,29%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Diệp

Thường trực HĐND xã Gia Lâm đề nghị UBND xã tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai, tài sản công, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đồng thời, UBND xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.