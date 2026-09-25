Gia Lâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND

Tại phiên họp, Thường trực HĐND xã Gia Lâm triển khai Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 15-9-2026 về thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU ngày 22-7-2026 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo” trên địa bàn xã;

Đồng chí Phùng Thị Hoài Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm chủ trì phiên họp. Ảnh: PV

Kế hoạch tập trung đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của HĐND theo hướng chuyên nghiệp, dân chủ, hiện đại, công khai, minh bạch; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng HĐND số; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan liên quan.

Tiếp đó, Thường trực HĐND xã Gia Lâm xem xét kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Trong 9 tháng, HĐND xã Gia Lâm khóa II đã tổ chức 4 kỳ họp, duy trì các phiên họp, giao ban định kỳ và phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động giám sát được chú trọng, tập trung vào việc chấp hành pháp luật về bầu cử; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; thực hiện nghị quyết của HĐND; các dự án đầu tư ngoài ngân sách và kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Gia Lâm Lê Văn Duy báo cáo một số nội dung tại phiên họp. Ảnh: PV

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND xã Gia Lâm đã nghe báo cáo và ban hành Thông báo kết luận về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo; kết quả giám sát việc xây dựng, thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số đối với UBND xã.

Đại biểu thảo luận tại phiên họp. Ảnh: PV

Thường trực HĐND xã cũng cho ý kiến về dự thảo quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và chỉnh lý cho các hộ gia đình, cá nhân sau giải phóng mặt bằng; giao Ban Kinh tế - Ngân sách tham mưu thành lập Đoàn giám sát.

Sau khi xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND xã, hội nghị tiến hành họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Gia Lâm khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra trong 1 ngày, vào ngày 8-10-2026, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND xã, trong đó có công tác tổ chức bộ máy và nhân sự.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các Ban HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan tham mưu.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: PV

Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương đề nghị các Ban HĐND xã khẩn trương rà soát, điều chỉnh tiến độ các cuộc giám sát chuyên đề và hoàn thiện các chỉ tiêu kế hoạch trước ngày 15-11-2026; UBND xã nâng cao chất lượng báo cáo giải trình và trả lời kiến nghị cử tri theo nguyên tắc “Một đầu mối, một nhiệm vụ xuyên suốt, 6 rõ”; Ủy ban MTTQ xã chủ trì rà soát Bộ câu hỏi phục vụ Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Đảng, chính quyền với nhân dân, lựa chọn dưới 15 nhóm ý kiến trọng tâm để đối thoại trực tiếp.