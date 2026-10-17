Gia Lâm mở rộng cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên

Đa dạng hướng đi, chủ động tìm thị trường

Trong số 10 gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu được xã Gia Lâm biểu dương năm 2026, có những mô hình hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản đến dịch vụ truyền thông số... qua đó cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn hướng lập nghiệp, gắn với thế mạnh của người kinh doanh và nhu cầu của thị trường.

Dây chuyền gia công cơ khí CNC hiện đại tại Công ty Cổ phần Công nghệ cao HTVG. Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp

Ở lĩnh vực cơ khí chính xác, anh Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ cao HTVG, lựa chọn hướng phát triển dựa trên đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất. Là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, HTVG chuyên sản xuất bánh răng chính xác, cụm HUB, chi tiết truyền động và linh kiện cơ khí CNC phục vụ các ngành ô tô, xe máy, xe điện, máy công nghiệp, robot và tự động hóa.

Không chỉ trong sản xuất công nghiệp, hướng lập nghiệp từ nghề truyền thống cũng được thể hiện qua mô hình của anh Phùng Đắc Dũng, chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ và tinh dầu Bà Bé tại thôn Dương Đá. Từ nghề gia đình, anh phát triển các sản phẩm tinh bột nghệ và tinh dầu từ nguyên liệu như mùi già, sả chanh, gừng, vỏ bưởi. Năm 2019, sản phẩm tinh bột nghệ vàng Bà Bé được thành phố Hà Nội công nhận đạt OCOP 4 sao, tạo cơ sở để tiếp tục xây dựng thương hiệu và mở rộng cơ hội tiêu thụ.

Anh Phùng Đắc Dũng, chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ và tinh dầu Bà Bé tham gia chương trình livestream kết nối, quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm OCOP địa phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong khi đó, anh Lê Khắc Duy, Giám đốc Công ty TNHH KD Media, lựa chọn phát triển dịch vụ truyền thông và marketing số. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sản xuất video quảng cáo, quay phim, chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, thiết kế website và triển khai các hoạt động marketing, hỗ trợ khách hàng quảng bá thương hiệu, tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến.

Kết nối nguồn lực, tháo gỡ khó khăn

Ba mô hình thuộc những lĩnh vực khác nhau, nhưng đều cho thấy việc lập nghiệp gắn với khả năng phát huy thế mạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường và duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, để phát triển ổn định, người kinh doanh còn cần nguồn vốn, kiến thức quản lý và khả năng tìm kiếm khách hàng. Đây cũng là những vấn đề được thanh niên đề cập tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND xã Gia Lâm năm 2026.

Trần Thị Ngọc Mai, đoàn viên Tổ dân phố 2 đề xuất, chính quyền hỗ trợ thanh niên đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử, tìm kiếm khách hàng, đồng thời trang bị kiến thức về thuế và kinh doanh. Những nội dung này gắn với yêu cầu đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, nhất là đối với các cơ sở chưa có nhiều kinh nghiệm bán hàng trên môi trường số.

Với hướng phát triển dịch vụ, anh Lê Khắc Duy, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Chính Trung, đề xuất khai thác tiềm năng du lịch địa phương, kết nối các điểm đến như đền Bà Tấm, khu đô thị Vinhomes Ocean Park và làng nghề Kiêu Kỵ. Đề xuất này đặt ra vấn đề liên kết các điểm đến, dịch vụ và hoạt động quảng bá để khai thác tiềm năng sẵn có, tạo thêm cơ hội kinh doanh.

Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Dương Viết Cường cho biết địa phương định hướng kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh. Về vốn, xã định hướng phối hợp với các tổ chức tín dụng, trong đó có Ngân hàng Chính sách xã hội, để tìm giải pháp phù hợp với nhu cầu của người vay.

Những vấn đề liên quan đến khởi nghiệp của thanh niên được đặt ra tại Hội nghị Chủ tịch UBND xã Gia Lâm đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: Phạm Diệp

Đối với người mới bắt đầu kinh doanh, việc tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh và các quy định liên quan cũng là nội dung được địa phương quan tâm. Để hỗ trợ các cơ sở tiếp cận thị trường, xã định hướng kết nối với những kênh quảng bá, tiêu thụ như Gia Lâm Shop, nền tảng thương mại điện tử của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các hoạt động giới thiệu sản phẩm trực tuyến.

Đối với đề xuất phát triển du lịch, việc kết nối các điểm đến cần được xem xét trên cơ sở điều kiện thực tế và khả năng phối hợp giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Những mô hình kinh doanh tại Gia Lâm cho thấy nhiều hướng lập nghiệp có thể phát triển từ năng lực chuyên môn, nghề truyền thống và nhu cầu thị trường. Cùng với sự chủ động của người kinh doanh, việc địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, thủ tục và đầu ra sản phẩm sẽ góp phần mở rộng cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên.