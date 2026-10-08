Gia Lâm kỷ niệm các ngày truyền thống trong tháng 10, biểu dương điển hình tiên tiến

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Anh

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào cách mạng, đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển kinh tế tập thể.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 96 năm đã không ngừng khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tại Gia Lâm, các phong trào, mô hình như “Cuối tuần xanh”, “Chủ nhật xanh”, “Ngôi nhà xanh”, “Không gian xanh tái chế”, các tuyến đường hoa phụ nữ tự quản, Câu lạc bộ Phụ nữ số… đã góp phần chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đại biểu thành phố và lãnh đạo xã Gia Lâm tặng hoa chúc mừng các tổ chức Hội. Ảnh: Hoàng Anh

Với 70 năm xây dựng và phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục là nơi tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên. Tuổi trẻ Gia Lâm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, hoạt động vì cộng đồng, học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và xây dựng quê hương.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phùng Thị Hoài Hương ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức Hội, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong các phong trào thi đua, xây dựng quê hương Gia Lâm. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt xã Gia Lâm năm 2026. Ảnh: Hoàng Anh

Dịp này, xã Gia Lâm biểu dương 31 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026; tuyên dương 16 gương học sinh, sinh viên tiêu biểu và 10 gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xã Gia Lâm năm 2026. Ảnh: Hoàng Anh

Biểu dương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu xã Gia Lâm năm 2026. Ảnh: Hoàng Anh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các tổ chức Hội công bố, trao quyết định thành lập nhiều tổ chức, mô hình mới. Trong đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã trao 33 quyết định thành lập chi hội tại 22 thôn, tổ dân phố, 8 chi hội trường học sau sắp xếp và 3 chi hội ngoài nhà nước.

Hội Nông dân xã công bố các quyết định thành lập, công nhận Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã Gia Lâm”, Chi hội Nông dân nghề nghiệp dát vàng bạc thôn Kiêu Kỵ, Chi hội Nông dân nghề nghiệp chế biến hành tỏi thôn Thuận Quang đạt tiêu chuẩn Chi hội nông dân nghề nghiệp số và Điểm kết nối, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao quyết định thành lập 8 chi hội phụ nữ khối trường học và 15 câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại các chi hội trên địa bàn. Các mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm không gian sinh hoạt, kết nối hội viên, nâng cao đời sống văn hóa và phát huy vai trò của phụ nữ trong cộng đồng.

Trao quyết định thành lập các chi hội, mô hình, tổ chức thuộc các tổ chức Hội ở xã Gia Lâm. Ảnh: Hoàng Anh

Chương trình cũng công bố kết quả Hội khỏe Nông dân xã và cuộc thi ảnh đẹp “Dấu ấn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân” năm 2026. Cuộc thi đã thu hút 41 tác phẩm của 11 chi hội, tập trung vào các chủ đề thành quả sử dụng vốn vay, phát triển kinh tế, nông nghiệp xanh, mô hình hiệu quả, gắn kết hội viên và tinh thần tập thể.

Sau chương trình, các tổ chức Hội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực như Liên hoan sân khấu hóa “Phụ nữ Gia Lâm thời đại số”, gắn biển địa chỉ tin cậy tại cộng đồng số và công trình đường hoa phụ nữ tự quản; gắn biển điểm kết nối, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP tại làng nghề thôn Thuận Quang; gắn biển công trình “Ngôi nhà sách của bé” tại Trường Mầm non Cổ Bi, ra quân vệ sinh môi trường và thăm, tặng quà thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.