Gia Lâm huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó nhấn mạnh vai trò của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Theo đó, Quỹ “Vì người nghèo” xã Gia Lâm đã tiếp nhận tổng số hơn 1,479 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, xã đã dành hơn 599 triệu đồng để triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tập trung ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, trao xe đạp cho học sinh vượt khó, tặng quà Trung thu cho trẻ em và hỗ trợ đột xuất các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng với nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, từ đầu năm đến ngày 30-8-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm đã vận động, tiếp nhận hơn 815,2 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội.

Theo kế hoạch, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trên địa bàn xã Gia Lâm năm 2026 được triển khai từ ngày 17-10 đến 18-11-2026. Trong Tháng cao điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm phối hợp với UBND xã, các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; đồng thời rà soát nhu cầu, tổ chức hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, góp phần chăm lo đời sống người có hoàn cảnh khó khăn.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào xây dựng, sửa chữa nhà ở; chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất; đào tạo nghề, tạo việc làm và các nhu cầu thiết yếu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm Nguyễn Văn Hợi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Thời gian tới, xã Gia Lâm dự kiến hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết tại xã Thuận An và xã Ba Vì, mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà; đồng thời hỗ trợ 239 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn, cấp thiết trên địa bàn, gồm sửa chữa 3 nhà ở, hỗ trợ 6 xe máy điện và một số trường hợp khác.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm Nguyễn Văn Hợi đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và khu dân cư tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026; thực hiện công khai, minh bạch việc vận động, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn quỹ, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, kịp thời đến với những người cần được hỗ trợ.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm cũng đã triển khai Kế hoạch vận động Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” năm 2026.