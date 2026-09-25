Gia Lâm hướng tới canh tác an toàn từ phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học

Quang cảnh Hội nghị tập huấn Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ và sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt. Ảnh Minh Hiếu.

Hội nghị tập huấn “Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ và sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt” tổ chức vào ngày 23/9, nhằm trang bị cho người sản xuất kiến thức về nông nghiệp hữu cơ, sản xuất an toàn, bền vững; đồng thời hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và các giải pháp sinh học trong trồng trọt. Nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng thiết thực, gắn với điều kiện sản xuất thực tế, giúp nông dân có thể vận dụng trực tiếp vào đồng ruộng và khu vực sản xuất.

Tại hội nghị, báo cáo viên giới thiệu những nguyên tắc cơ bản của sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tập trung vào các yêu cầu về đất, nước, giống, dinh dưỡng và quản lý dịch hại. Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất theo hướng hữu cơ cũng được trao đổi, cùng với các kỹ thuật làm đất, xử lý đất, lựa chọn giống, quản lý dinh dưỡng, sử dụng phân hữu cơ, tưới nước, luân canh, xen canh, quản lý cỏ dại và vệ sinh đồng ruộng.

Trong đó, sử dụng chế phẩm sinh học là một nội dung trọng tâm. Học viên được tìm hiểu về các nhóm chế phẩm phổ biến, vai trò của vi sinh vật có ích và khả năng ứng dụng trong xử lý đất, phân hủy phụ phẩm nông nghiệp, hỗ trợ sinh trưởng và quản lý sâu bệnh. Báo cáo viên đồng thời hướng dẫn nguyên tắc lựa chọn, bảo quản và sử dụng chế phẩm phù hợp với từng loại cây trồng và điều kiện sản xuất, nhằm bảo đảm hiệu quả và hạn chế những sai sót trong quá trình sử dụng.

Cùng với phần lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành cách pha chế, xác định liều lượng và thời điểm sử dụng chế phẩm; xử lý đất, hạt giống, phân hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp. Những lỗi thường gặp khi pha và sử dụng chế phẩm cũng được phân tích, hướng dẫn cách khắc phục.

Nội dung quản lý sâu bệnh được tiếp cận theo hướng ưu tiên các biện pháp sinh học như sử dụng thiên địch, bẫy và chế phẩm sinh học. Trường hợp cần thiết sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, học viên được hướng dẫn các nguyên tắc sử dụng phù hợp, góp phần hạn chế tác động không cần thiết đến môi trường và bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Đáng chú ý, các tình huống phát sinh từ thực tế canh tác tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trâu Quỳ được đưa ra trao đổi trực tiếp. Các thành viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nêu khó khăn trong quá trình sản xuất và được báo cáo viên giải đáp, từ đó từng bước xác định những giải pháp phù hợp với điều kiện của hợp tác xã.

Thông qua buổi tập huấn, các hộ dân và thành viên hợp tác xã được bổ sung kiến thức, kỹ năng lựa chọn, sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học; đồng thời nâng cao khả năng phòng ngừa, quản lý sâu bệnh theo hướng sinh học. Đây là cơ sở để người sản xuất từng bước áp dụng các kỹ thuật canh tác an toàn, giảm sử dụng vật tư hóa học, nâng cao chất lượng nông sản và hướng tới quy trình sản xuất bền vững trên địa bàn xã Gia Lâm.

Việc đưa phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và các giải pháp phòng, trừ sâu bệnh theo hướng sinh học vào sản xuất vì thế không chỉ dừng ở một chương trình tập huấn, mà cần được tiếp tục cụ thể hóa bằng những quy trình phù hợp với từng cây trồng, từng vùng sản xuất. Khi kiến thức được chuyển thành thực hành và được duy trì trong quy trình của hợp tác xã, đây sẽ là cơ sở để Gia Lâm khai thác tốt hơn thế mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng chất lượng nông sản và từng bước hình thành những mô hình canh tác an toàn, hiệu quả, phù hợp với xu hướng nông nghiệp xanh và bền vững.