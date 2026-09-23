Gia Lâm hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, chuyển đổi số ngày càng gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ quản lý hàng hóa, doanh thu, thanh toán đến quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường. Việc lựa chọn, ứng dụng công nghệ phù hợp sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm tập trung hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở làng nghề tiếp cận, lựa chọn và ứng dụng các nền tảng, giải pháp số phù hợp với quy mô, ngành nghề. Hoạt động hỗ trợ được triển khai theo hướng "cầm tay chỉ việc", chú trọng các giải pháp dễ sử dụng, chi phí hợp lý và có khả năng ứng dụng trực tiếp vào hoạt động hằng ngày.

Đại diện Thuế cơ sở 12 thành phố Hà Nội hướng dẫn những nội dung liên quan đến thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường số. Ảnh: Hoàng Anh

Nội dung hỗ trợ gồm 11 nhóm nền tảng, giải pháp số, tập trung vào các lĩnh vực như: hạ tầng, thiết bị và lưu trữ dữ liệu; chữ ký số, hóa đơn điện tử, kế toán và chứng từ số; phần mềm bán hàng, quản lý đơn hàng, thanh toán không dùng tiền mặt; gian hàng trên sàn thương mại điện tử, website, livestream bán hàng; quản lý kho, khách hàng, nhân sự và văn phòng số; quản lý sản xuất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc; giao nhận, vận chuyển; báo cáo, phân tích dữ liệu và tích hợp hệ thống.

Đáng chú ý, kế hoạch đưa các giải pháp trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo vào nhóm nội dung hỗ trợ, phục vụ soạn thảo, tạo nội dung, chăm sóc khách hàng, chốt đơn, phân tích và dự báo.

Tại hội nghị, đại diện Thuế cơ sở 12 thành phố Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện các nội dung liên quan đến nghĩa vụ thuế trên môi trường số; đồng thời tuyên truyền, vận động ứng dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số phục vụ quản trị, kinh doanh.

Các đơn vị cung cấp nền tảng số trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn các giải pháp số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Hoàng Anh

Các đơn vị cung cấp nền tảng số như VNPT Hà Nội, Ngân hàng BIDV, Công ty cổ phần Công nghệ KiotViet, Công ty cổ phần Công nghệ Sapo và Công ty cổ phần MISA cũng trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn các giải pháp số phù hợp với hoạt động của hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc hỗ trợ sẽ giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước ứng dụng công nghệ số vào bán hàng, thanh toán, quản trị, quảng bá sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và chăm sóc khách hàng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.