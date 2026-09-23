Gia Lâm đưa chuyển đổi số vào phục vụ sản xuất, kinh doanh

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Gia Lâm được triển khai trên cả 4 trục: Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Toàn xã đã ban hành 205 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai 76 nhiệm vụ theo kế hoạch của Đảng ủy. Đến nay, 52 nhiệm vụ đã hoàn thành, 15 nhiệm vụ đang thực hiện, 9 nhiệm vụ chưa triển khai do chờ thành phố hướng dẫn; không có nhiệm vụ quá hạn.

Đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: P.V

Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong hoạt động của chính quyền và giải quyết thủ tục hành chính. Trong 9 tháng, xã tiếp nhận 16.475 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 16.244 hồ sơ, đạt 98,6%; 231 hồ sơ đang giải quyết, 2 hồ sơ quá hạn do lỗi hệ thống. 100% lượt đánh giá thể hiện sự hài lòng hoặc rất hài lòng. 100% cán bộ, công chức thuộc 4 trục được trang bị máy tính, máy in và chữ ký số; các hệ thống phục vụ quản lý, điều hành, dịch vụ công, báo cáo, họp trực tuyến được đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, xã tập trung xây dựng, làm sạch dữ liệu. Đảng ủy đã bổ sung 3.653 hồ sơ đảng viên, chỉnh lý 800 hồ sơ phục vụ số hóa; dữ liệu cán bộ, công chức thuộc UBND xã được làm sạch, đồng bộ 100%. Dữ liệu đất đai được xây dựng đối với 25.098/34.982 thửa đất. Trong thực hiện Đề án 06, 3.120/3.377 hồ sơ căn cước công dân được thực hiện trực tuyến, đạt 92,3%; 22.195 tài khoản an sinh xã hội được tích hợp trên VNeID.

Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Gia Lâm báo cáo tại hội nghị. Ảnh: P.V

Hạ tầng số tiếp tục được bổ sung. 100% nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn có internet và Wi-Fi miễn phí; xã có 6 phòng họp trực tuyến.

Chuyển đổi số cũng được gắn với sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Đến ngày 15-9, xã đã hỗ trợ 25,1% doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số; 100% cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đã thực hiện. Xã duy trì 5 tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt, đưa 24 sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử và tổ chức livestream quảng bá sản phẩm. 27/27 thôn, tổ dân phố có nhóm cộng đồng trên iHanoi với hơn 14.000 người tham gia; 100% thôn, tổ dân phố được hướng dẫn kỹ năng số.

Trong đợt cao điểm 100 ngày về chuyển đổi số, xã đã hoàn thành 4/9 nhiệm vụ thành phố giao, 5 nhiệm vụ đang thực hiện; rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu gồm 7.622 hộ kinh doanh, 2.609 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 1 làng nghề. Tại 5 chợ, 462/462 hộ kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; tại 5 tuyến phố được lựa chọn, 445/445 cơ sở thực hiện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.V

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo 57 xã Gia Lâm chỉ ra một số khó khăn như việc tích hợp, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống còn hạn chế; một số thời điểm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đảng viên phát sinh lỗi.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong 3 tháng cuối năm phải gắn với hiệu quả cụ thể, nhất là phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh về chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng cần được cụ thể hóa.

Đồng chí Lê Ngọc Anh đề nghị xã tăng cường phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, kết nối doanh nghiệp với công nghệ, sản phẩm nghiên cứu và thị trường; đồng thời khai thác nguồn lực của Học viện phục vụ hoạt động giáo dục, trải nghiệm thực tế cho giáo viên, học sinh.

Xã tiếp tục số hóa hồ sơ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin; các hoạt động “Bình dân học vụ số” và tổ chuyển đổi số cộng đồng cần hướng tới những kỹ năng thiết thực, giúp người dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và bán hàng trực tuyến.