Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh: Hoàng Anh.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục và Đào tạo xã Gia Lâm đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập đạt 81,43%, cao hơn 26,43 điểm phần trăm so với tỷ lệ chung của thành phố, là mức cao nhất từ trước đến nay của địa phương. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được chú trọng. Học sinh xã đạt 88 giải tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp xã và 20 giải cấp thành phố, trong đó có 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Nhiều học sinh đạt thành tích tại các sân chơi khoa học, công nghệ và thể thao. Tiêu biểu, em Vũ Gia Phong, Trường Tiểu học Trâu Quỳ giành giải Nhất bảng C cuộc thi Green STEM cấp quốc gia và giải Khuyến khích tại cuộc thi quốc tế tổ chức ở Thái Lan; học sinh Trường THCS Trâu Quỳ đạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố. Tại các giải thể thao học sinh thành phố, học sinh Gia Lâm giành 28 huy chương.

Lãnh đạo xã Gia Lâm tặng hoa chúc mừng các nhà trường. Ảnh: Hoàng Anh.

Đội ngũ nhà giáo tích cực đổi mới chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố, giáo viên Gia Lâm giành 1 giải Nhất và 1 giải Ba; trong đó, cô giáo Nguyễn Thị Hoài, Trường Tiểu học Gia Lâm đạt giải Nhất và là một trong 5 giáo viên tiêu biểu của hội thi.

Cùng với đó, các nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và giáo dục STEM. Theo báo cáo tại hội nghị, 8/8 trường công lập thuộc phạm vi rà soát đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt mức độ 2.

Lãnh đạo xã Gia Lâm khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Anh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm, ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Giáo dục xã đạt được; đồng thời trân trọng những đóng góp thầm lặng, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường

Đồng chí Lê Ngọc Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số.

Đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh.

Các nhà trường cần xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống; quan tâm đến sự tiến bộ của từng học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Tại hội nghị, UBND xã Gia Lâm đã trao thưởng cho 13 tập thể và 14 cá nhân. Trong đó, 1 tập thể được UBND thành phố tặng Cờ thi đua; 5 tập thể được tặng Bằng khen; 4 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp thành phố và 3 tập thể được Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Về cá nhân, 12 người được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen và 2 cá nhân được Hội đồng Trung ương Đội tặng Bằng khen.