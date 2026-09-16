Gia Lai yêu cầu xử lý dứt điểm hơn 1.000 trụ sở dôi dư trước tháng 12/2026

Hơn 1.000 cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ngày 16/9, tại cuộc họp về công tác quản lý, sắp xếp và khai thác các cơ sở nhà đất, nhất là tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, chỉ đạo đến cuối năm 2026 phải xử lý dứt điểm trụ sở công dôi dư.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 8.484 cơ sở nhà, đất từng là trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, thiết chế văn hóa – thể thao thuộc cấp tỉnh và cấp xã quản lý. Qua rà soát, có 1.613 cơ sở dôi dư, trong đó có 557 cơ sở đã được bố trí lại làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp hoặc các công trình công cộng khác. Còn lại 1.056 cơ sở vẫn chưa khai thác, sử dụng.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, chủ trì cuộc họp.

Trong số 1.056 cơ sở dôi dư này, có 60 cơ sở do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, phần lớn được đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thương mại, dịch vụ. 996 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của UBND các xã, phường, trong đó có gần 620 cơ sở dự kiến chuyển đất ở để đấu giá, hơn 200 cơ sở phải thanh lý tài sản trên đất rồi giao lại cho xã, phường quản lý, số còn lại được tính toán cho thuê ngắn hạn hoặc đấu giá đất thương mại.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai báo cáo thực trạng các cơ sở dôi dư sau sắp xếp.

Cũng theo Sở Tài chính, dù đã có chỉ đạo của tỉnh về việc đôn đốc, sắp xếp, đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 2 trong tổng số 1.056 cơ sở dôi dư hoàn tất đưa vào khai thác với hình thức ký hợp đồng cho thuê ngắn hạn. Số còn lại vẫn đang loay hoay ở khâu thủ tục, lập quy hoạch, xác định giá khởi điểm, thanh lý tài sản trên đất, hoàn thiện hồ sơ đầu tư.

Xử lý dứt điểm trước tháng 12

Theo thống kê của Sở Tài chính, sau sáp nhập nhiều địa phương có số lượng cơ sở nhà đất dôi dư lớn như: phường An Khê (36 cơ sở), phường Pleiku, xã Phù Cát, xã Tuy Phước đều có khoảng 30 cơ sở dôi dư. Trước thực trạng trên, nhiều địa phương phải "chạy đua" sắp xếp phương án xử lý tài sản công phù hợp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo phường An Khê - địa phương có cơ sở dôi dư nhiều nhất tỉnh - cho biết, công tác thống kê, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đã hoàn thành. Theo lãnh đạo phường An Khê, 10 cơ sở thuộc diện đấu giá đã được điều chỉnh quy hoạch phù hợp với đất ở, phường đã thuê đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm và đang hoàn thiện phương án đấu giá.

Đến nay, tỉnh Gia Lai còn hơn 1.000 cơ sở dôi dư chưa được sắp xếp, quản lý và khai thác. Trong ảnh: Trụ sở làm việc của xã Nhơn Hải nay thuộc phường Quy Nhơn Đông chưa sắp xếp, khai thác sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Đối với 2 cơ sở cho thuê, phường đã đánh giá hiện trạng. Trong đó, một cơ sở là Khu Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã được lập quy hoạch để kêu gọi đầu tư trung tâm thương mại - siêu thị. Hiện đã có nhà đầu tư quan tâm và thời gian tới phường sẽ hướng dẫn thực hiện các thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Với 16 cơ sở cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm, UBND phường đã xây dựng phương án cho thuê đối với từng cơ sở, đang thành lập hội đồng xác định giá đất và giá trị còn lại của tài sản trên đất để hoàn thiện thủ tục. Còn 8 cơ sở thanh lý tài sản trên đất, phường đang hoàn tất các bước để tổ chức thanh lý và hoàn trả đất cho ngành chức năng quản lý.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, ghi nhận nỗ lực của một số địa phương, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp, quản lý tài sản công dôi dư phải làm khẩn trương nhưng không được phép cẩu thả. Bởi để đất công bỏ hoang lâu ngày chính là lãng phí tài sản nhà nước.

"Các địa phương phải chia tài sản công thành 3 nhóm – 3 mốc thời gian cụ thể: nhóm thanh lý tài sản phải xong trong tháng 9 và tháng 10; nhóm đấu thầu, đấu giá dự án hoàn thiện hồ sơ trong tháng 11; nhóm cho thuê giữ nguyên hiện trạng, xây dựng phương án cho thuê 5 năm để không bỏ phí thời gian chờ quy hoạch. Tất cả phải được đưa ra đấu giá, đấu thầu trước tháng 12/2026", ông Thanh chỉ đạo.

Theo đó, Sở Tài chính được giao làm đầu mối, mỗi tuần tổ chức giao ban trực tuyến với các xã, phường để cập nhật số liệu, tháo gỡ vướng mắc ngay tại chỗ thay vì để kéo dài không rõ tiến độ. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng lưu ý các địa phương phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạch toán sổ sách đầy đủ cho những cơ sở đang sử dụng bình thường, tránh để thanh tra, kiểm tra phát hiện thiếu sót rồi mới xử lý.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cũng yêu cầu công khai, minh bạch trong định giá và tổ chức đấu giá, đấu thầu, nghiêm cấm tình trạng thông đồng, móc ngoặc để hạ thấp giá trị tài sản công. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị để xảy ra chậm trễ hoặc sai phạm trong quá trình xử lý sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và cấp trên.