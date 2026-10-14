Gia Lai yêu cầu thay nhà thầu yếu kém, tăng tốc thi công cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Nhà thầu đã huy động hàng trăm máy móc thiết bị để đẩy mạnh thi công. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Trước nguy cơ chậm tiến độ do mùa mưa, vướng mắc giải phóng mặt bằng, đất rừng và nguồn vật liệu, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku; đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị chậm trễ, xem xét thay thế nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc tổ chức thi công quyết liệt, bù đắp khối lượng chậm và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Tỉnh yêu cầu các đơn vị xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh mùa mưa có thể ảnh hưởng đến hoạt động thi công.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có chiều dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 43.734 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng. Dự án khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Theo đánh giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, tại dự án thành phần 2, công tác chuẩn bị và tổ chức thi công còn chậm, khối lượng thực hiện chuyển biến không đáng kể, chưa tương xứng với phạm vi mặt bằng đã bàn giao.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh khẩn trương làm việc với các nhà thầu, đề ra giải pháp tổ chức thi công hiệu quả; tập trung đưa máy móc, thiết bị tiếp cận các cửa hầm để sớm triển khai khoan hầm An Khê và hầm Mang Yang.

Đối với dự án thành phần 1, các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, triển khai làm việc ba ca bốn kíp nhằm bù đắp thời gian có thể bị ảnh hưởng bởi mùa mưa. Những nhà thầu phụ mới chỉ đáp ứng yêu cầu tiến độ phải khẩn trương triển khai công việc, không để phát sinh chậm trễ, ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

Tại dự án thành phần 3, UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các gói thầu, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư với kết quả thực hiện. Đối với gói thầu XL-01 do liên danh Dacinco - 510 - Thiên Hoàng - Trường Long - New Sun và các nhà thầu phụ thực hiện, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải yêu cầu nhà thầu triển khai các giải pháp bù tiến độ; trường hợp không khắc phục được tình trạng chậm trễ, phải lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định. Với gói thầu XL-02 do liên danh Lizen - 471 - Trí Nam thực hiện, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu vượt tiến độ, đáp ứng kế hoạch thông tuyến và giải ngân vốn bố trí cho dự án.

Cùng với thi công, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật được yêu cầu khẩn trương hoàn thành. Các đơn vị thi công khu tái định cư phải tập trung nhân lực, thiết bị, bảo đảm bàn giao đất ở cho người dân xây dựng nhà chậm nhất ngày 25/10/2026. Nếu nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải xem xét thay thế bằng đơn vị khác. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 10/2026.

Đối với những vị trí còn vướng mặt bằng, UBND xã Bình An phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với hai trường hợp còn lại, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất ngày 15/10/2026.

UBND xã Bình Phú được yêu cầu vận động các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng, đồng thời phối hợp hỗ trợ người dân khi có nhu cầu. UBND xã Ya Hội phải khẩn trương hoàn thiện việc phê duyệt giá bồi thường rừng thuộc phạm vi quản lý, làm cơ sở triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng đất rừng.

Để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến rừng và đất rừng, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh phối hợp xử lý kịp thời; linh hoạt triển khai song song các bước hồ sơ, thủ tục về đấu giá, thu hồi lâm sản, phấn đấu bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 10/2026. Các thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu, bãi thải cũng phải được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời. Nhà thầu có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết về hồ sơ, thủ tục cấp phép mỏ vật liệu phục vụ thi công để làm căn cứ kiểm tra, đôn đốc.

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các ban quản lý dự án tăng cường kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ và giá thành công trình; quản lý chặt nguồn gốc vật tư, vật liệu, thiết bị đầu vào và việc sử dụng nhà thầu phụ. Công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí phải được thực hiện nghiêm túc. Giám đốc các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và việc tuân thủ quy định trong quá trình triển khai.

Việc tăng tốc thi công, xử lý nhà thầu chậm trễ, sớm bàn giao mặt bằng và tháo gỡ các vướng mắc về vật liệu được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạn chế nguy cơ chậm tiến độ, bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.