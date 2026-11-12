Gia Lai: Yêu cầu quản lý chặt tàu cá xuất nhập bến

Tàu cá ra vào cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra của đoàn công tác liên ngành, công tác chống khai thác IUU tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là trong quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, kiểm soát xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc thủy sản, xử lý vi phạm và giải quyết chính sách hỗ trợ tàu cá giải bản.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trực tiếp chỉ đạo xử lý từng tồn tại, phân công cụ thể người thực hiện, người kiểm tra và kết quả phải đạt; không đùn đẩy trách nhiệm, không chờ hướng dẫn đối với nhiệm vụ đã rõ thẩm quyền. Việc khắc phục phải được kiểm tra thực tế, có hồ sơ chứng minh...

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục tại 12 xã, phường và 5 đơn vị; rà soát 184 tàu cá hết hạn hoặc chưa được cấp giấy phép khai thác; phối hợp đối chiếu dữ liệu VNFishbase, eCDT, VMS và nhật ký khai thác điện tử. Đồng thời, chỉ đạo các ban quản lý cảng cá khắc phục những tồn tại về truy xuất nguồn gốc, đối soát hồ sơ xuất nhập bến, sản lượng thủy sản và giấy tờ liên quan.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao kiểm tra thực chất điều kiện tàu xuất bến, tình trạng hoạt động và việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS); kiên quyết không cho tàu chưa đủ điều kiện tham gia khai thác.

Công an tỉnh phối hợp xác minh, xử lý tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn hoạt động, tàu chuyển nhượng chưa rõ nơi đến, phương tiện sử dụng nghề cấm và các hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến khai thác IUU.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra toàn bộ tàu chưa đăng ký, tàu thiếu hoặc hết hạn giấy tờ; xác định rõ chủ tàu, hiện trạng, vị trí neo đậu, gắn bảng nhận diện và phân công cán bộ giám sát; tập trung ngăn chặn hoạt động nghề cấm, sai nghề, sai vùng tại đầm Thị Nại, đầm Đề Gi, đầm Trà Ổ, các bãi ngang và bến cá tạm; hoàn thành rà soát tàu chưa thực hiện eCDT, tổ chức kiểm soát chặt tàu xuất nhập bến. Đồng thời khẩn trương thẩm định, phê duyệt và chi trả các hồ sơ đủ điều kiện theo các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tàu cá; hoàn tất bàn giao, phá dỡ, xử lý tài sản và xóa đăng ký đối với tàu giải bản, không để vỏ tàu, máy tàu được tái sử dụng vào hoạt động khai thác trái quy định.