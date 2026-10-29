Gia Lai: Yêu cầu người dân không hái hoa, bẻ cành trên đỉnh Chư Đăng Ya

Ngày 29/10, ông Đặng Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết, địa phương đang triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người dân, du khách hái hoa dã quỳ tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya.

Trẻ em hái hoa dã quỳ kết chùm để bán cho du khách trên núi lửa Chư Đăng Ya.

Đây là một trong những hoạt động nhằm bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của điểm đến du lịch nổi tiếng này trước thềm Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, chính thức bắt đầu từ ngày 30/10.

Với thông điệp "Vẻ đẹp của hoa dã quỳ thuộc về thiên nhiên và tất cả chúng ta", Ban tổ chức kêu gọi du khách chỉ ngắm hoa, chụp ảnh, không hái hoa, bẻ cành. Các bảng thông điệp được bố trí quanh khu vực núi lửa Chư Đang Ya nhằm nâng cao ý thức của người dân và du khách khi tham quan, trải nghiệm.

Theo Ban tổ chức, những năm qua, hình ảnh du khách check-in giữa những triền hoa dã quỳ vàng rực, hay đội vòng hoa trên đầu, đã trở thành nét đặc trưng mỗi mùa lễ hội, góp phần quảng bá vẻ đẹp của Chư Đang Ya đến đông đảo du khách.

Tuy nhiên, tình trạng hái hoa, bẻ cành để kết vòng, bó hoa bán hoặc làm phụ kiện chụp ảnh đã ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên. Nhiều khu vực hoa nở rực rỡ đầu mùa nhanh chóng trở nên xơ xác sau một thời gian ngắn, khiến những du khách đến sau không còn được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa hoa.

Du khách đội các vương miện hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya, Gia Lai.

"Hãy để hoa đẹp trên sườn núi, để mỗi du khách đến sau đều được ngắm nhìn! Mỗi hành động nhỏ sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Biển Hồ xanh, sạch, thân thiện và mến khách".

Thông qua thông điệp này, địa phương mong muốn mỗi người dân, du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không tác động đến hoa và cảnh quan tự nhiên, cùng xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai văn minh, thân thiện.

Việc giữ gìn những triền hoa dã quỳ không chỉ góp phần bảo vệ vẻ đẹp của núi lửa Chư Đang Ya mà còn giúp duy trì sức hấp dẫn của điểm đến, để mùa hoa vàng tiếp tục trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai mỗi dịp cuối năm.

Đối với việc học sinh khi nghỉ học hái hoa và kết hoa bán cho du khách trên núi Chư Đăng Ya, ông Toàn cho biết, UBND xã đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường quản lý học sinh. Bên cạnh đó, lực lượng công an và các lực lượng khác tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trong mùa lễ hội.

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 - 8/11 tại phường Pleiku và xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Chương trình hướng đến quảng bá bản sắc văn hóa, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Sự kiện kết hợp các hoạt động du lịch sinh thái, giới thiệu sản phẩm OCOP, không gian văn hóa cà phê, thể thao và trò chơi dân gian, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách khi đến Gia Lai mùa hoa dã quỳ.