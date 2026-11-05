Gia Lai yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch địa phương nếu để dự án kéo dài

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá, tỉnh còn nhiều hạn chế cần khắc phục, nhất là tiến độ một số dự án còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ, tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm vẫn còn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển.

Đối với những dự án chậm triển khai, các sở, ngành, địa phương phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bên, không đổ lỗi chung chung cho doanh nghiệp hoặc chính quyền.

Những dự án khó khăn về vốn cần chủ động phối hợp với tổ chức tín dụng để tháo gỡ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với sự vào cuộc trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Đối với dự án kéo dài nhiều năm, phải làm rõ trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND địa phương và các cơ quan liên quan. Không chỉ ban hành văn bản, báo cáo khó khăn mà phải trực tiếp xuống cơ sở đối thoại, vận động người dân và giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đặc biệt lưu ý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, hiệu quả làm việc chưa cao. Qua đánh giá KPI, hơn 50% trường hợp có kết quả dưới mức bình quân; một số nơi còn thủ tục hành chính rườm rà, phát sinh giấy tờ, cuộc họp không cần thiết, phân công công việc chưa hợp lý, để tồn đọng kéo dài.

Các cơ quan, đơn vị phải rà soát, đánh giá thực chất năng lực, hiệu quả công tác của từng cán bộ, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo cấp phòng; chấn chỉnh tình trạng cố tình kéo dài công việc, né tránh trách nhiệm hoặc phát sinh thêm đầu việc để đối phó với KPI.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại năm 2026, các Sở, ngành, địa phương phải bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trong đó, công tác thống kê, thu thập, cập nhật và kiểm chứng dữ liệu phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phản ánh đúng thực tiễn phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý số liệu hiện nay chưa phản ánh đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến đánh giá tăng trưởng và hoạch định chính sách.

Do đó, cơ quan thống kê cần phối hợp với các đơn vị rà soát, thống nhất dữ liệu; từng ngành, lĩnh vực phải chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu được phân công.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân, nhất là dự án quy mô lớn, có khả năng tạo động lực tăng trưởng; tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Đối với thu ngân sách, cần khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa các khu đất đủ điều kiện ra đấu giá, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thu.

Đối với các hoạt động cuối năm, các sở, ngành, địa phương phải chủ động chuẩn bị chu đáo các sự kiện văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo và hoạt động phục vụ Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán.

Việc tổ chức cần gắn với mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thu hút khách du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ. Trong đó, ngành du lịch và giao thông phối hợp tăng cường kết nối, duy trì các chuyến bay đến Gia Lai, tạo thuận lợi cho người dân và du khách.