Gia Lai: Yêu cầu khắc phục tình trạng tập kết rác trên tuyến tránh Chư Sê

Trước đó, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) có văn bản gửi UBND xã Chư Sê (Gia Lai) phản ánh tình trạng rác thải được tập kết với số lượng lớn trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Chư Sê.

Rác thải tập kết trên đường HCM đoạn tuyến tránh Chư Sê (Gia Lai).

Cụ thể, từ tháng 8/2026 đến nay, tại đoạn Km8+150 và Km9+820 đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Chư Sê xảy ra tình trạng người dân biến hành lang đường Quốc lộ trở thành điểm tập kết rác.

Tại đây, hàng chục bao tải, bao nilon và các loại rác bốc mùi khác tập kết ngay mặt đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tham gia giao thông.

Rác thải không được hốt dọn kịp thời và ngày một nhiều lên. Tình trạng trên không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn tràn ra làn đường dành cho xe thô sơ, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Đáng chú ý, khi mưa lớn, rác có thể tràn xuống rãnh, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của hệ thống rãnh dọc công trình đường bộ.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đề nghị UBND xã Chư Sê chỉ đạo đơn vị thu gom bố trí vị trí tập kết phù hợp, đồng thời tuyên truyền người dân không đổ rác trên lề đường và thực hiện thu gom theo quy hoạch bãi rác của địa phương.