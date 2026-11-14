Gia Lai: Yêu cầu giảm giá cước vận tải phù hợp giá nhiên liệu

Đoàn công tác Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai và các đơn vị kinh doanh vận tải về việc chấp hành quy định quản lý giá cước. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Ngày 14/11, Đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam do Phó Cục trưởng Phan Thị Thu Hiền làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, các đơn vị quản lý bến xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại Bến xe Quy Nhơn. Qua kiểm tra, đoàn tập trung đánh giá việc chấp hành quy định về kê khai, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và trách nhiệm điều chỉnh giá cước vận tải phù hợp diễn biến giảm của giá nhiên liệu trên thị trường.

Tại Bến xe Quy Nhơn, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền cùng Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải Đỗ Quốc Phong đã trực tiếp kiểm tra, trao đổi với đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, do ông Đặng Vũ Văn, Trưởng phòng Quản lý vận tải, làm đại diện; các đơn vị quản lý bến xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang hoạt động trên địa bàn.

Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết giá vé tại Bến xe Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về kê khai, niêm yết giá vé, bán đúng giá đã niêm yết; đồng thời rà soát việc điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm, bảo đảm mức giá dịch vụ vận tải phản ánh phù hợp biến động của các yếu tố chi phí đầu vào.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp vận tải đã báo cáo cơ cấu giá thành dịch vụ, trong đó có các khoản chi phí nhiên liệu, khấu hao phương tiện, tiền lương người lao động, bảo dưỡng, sửa chữa và chi phí tổ chức hoạt động vận tải. Các doanh nghiệp cũng thông tin về tình hình điều chỉnh giá cước trong những đợt giá nhiên liệu tăng trước đây và tiến độ rà soát, xây dựng phương án giá trong bối cảnh giá xăng dầu có xu hướng giảm.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai và các đơn vị quản lý bến xe báo cáo công tác tiếp nhận, quản lý hồ sơ kê khai giá; việc kiểm tra niêm yết và chấp hành giá cước của các doanh nghiệp vận tải. Đây là những nội dung quan trọng nhằm đánh giá thực chất việc thực hiện các quy định về quản lý giá, đồng thời kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình tổ chức hoạt động vận tải.

Theo Báo cáo số 328/BC-SXD ngày 12/11/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh hiện có quy mô tương đối lớn. Trong đó, vận tải hành khách tuyến cố định có 71 đơn vị kinh doanh, khai thác 182 tuyến với 856 phương tiện; vận tải hành khách bằng xe buýt có 3 đơn vị với 39 phương tiện; vận tải hành khách bằng xe taxi có 18 đơn vị với 1.800 phương tiện. Đối với vận tải hàng hóa, toàn tỉnh có 1.061 đơn vị kinh doanh với 7.331 phương tiện.

Đáng chú ý, trong quý IV năm 2026, mặc dù giá nhiên liệu có nhiều biến động, các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định, taxi và xe buýt trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì mức giá cước hiện hành, chưa thực hiện điều chỉnh tăng. Đối với vận tải hàng hóa, các đơn vị tiếp tục thực hiện mức cước theo hợp đồng đã ký; các hợp đồng mới được đàm phán trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, phù hợp chi phí đầu vào và quy định của pháp luật.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, rà soát hồ sơ kê khai và kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước vận tải. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đơn vị vi phạm quy định pháp luật về giá, với tổng số tiền 48 triệu đồng.

Kết quả trên cho thấy công tác quản lý giá cước vận tải tại địa phương đã được quan tâm triển khai. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường nhiên liệu, việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm kê khai, điều chỉnh giá là cần thiết, góp phần bảo đảm quyền lợi của hành khách và các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, cơ quan này đã tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị của hành khách về dấu hiệu vi phạm quy định quản lý giá tại một số đơn vị kinh doanh vận tải. Một trong những vấn đề được phản ánh là tình trạng doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá cước khi giá xăng dầu tăng, nhưng chậm hoặc không thực hiện điều chỉnh giảm tương ứng khi giá nhiên liệu đi xuống; thậm chí có trường hợp tiếp tục tăng giá cước.

Các phản ánh chủ yếu liên quan một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, hoạt động xe buýt và vận tải phà. Trước tình hình này, Cục Đường bộ Việt Nam đã chuyển thông tin đến Sở Xây dựng các địa phương liên quan, yêu cầu kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời thông tin kết quả giải quyết đến công dân và báo cáo về Cục.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá cước nhưng chưa thực hiện giảm giá tương ứng với diễn biến giảm của giá nhiên liệu. Quá trình kiểm tra cần làm rõ các yếu tố cấu thành giá, hồ sơ kê khai, việc niêm yết và giá cước thực tế thu của hành khách, qua đó xác định trách nhiệm của từng đơn vị và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về công tác quản lý giá cước vận tải đường bộ. Trọng tâm là yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc kê khai, niêm yết, công khai và bán đúng giá đã kê khai; không lợi dụng biến động của thị trường để trục lợi hoặc tăng giá cước bất hợp lý.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp Sở Xây dựng các địa phương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và giá dịch vụ vận tải; tăng cường các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất, nhất là đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu chậm điều chỉnh giá cước khi chi phí nhiên liệu giảm.

Việc kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm bảo đảm các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật về giá, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh vận tải công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hành khách. Qua đó, yêu cầu điều chỉnh giá cước phù hợp với biến động chi phí đầu vào cần được thực hiện thực chất, kịp thời, tránh tình trạng giá tăng nhanh khi nhiên liệu tăng nhưng chậm giảm khi nhiên liệu giảm.