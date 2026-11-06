Gia Lai yêu cầu giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng sau phiên chất vấn

Gỡ vướng đất đai, sớm hỗ trợ người dân bị thiệt hại

Ngày 5/11, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên chất vấn trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu xã, phường.

Tại phiên chất vấn, 6 nhóm vấn đề được đưa ra đều liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, trong đó có nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài, cần sớm được giải quyết.

Quang cảnh phiên chất vấn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết, UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát từng vấn đề, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ xử lý, không để những vướng mắc tiếp tục kéo dài.

Một trong những vấn đề được quan tâm là việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 477 hộ dân tại khu tái định cư Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít.

Theo ông Nguyễn Hữu Quế, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất 2 phương án tháo gỡ. Sau khi xem xét, UBND tỉnh thống nhất lựa chọn phương án 2, giao Sở sớm tham mưu xây dựng chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chính sách này nhằm hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với phần chênh lệch giữa giá trị bồi thường đất ở và tiền sử dụng đất tái định cư mà các hộ dân phải nộp, tạo cơ sở để cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cho biết, vướng mắc tại khu tái định cư Đồng Mít đã kéo dài nhiều năm do chưa xác định được đầy đủ căn cứ pháp lý để miễn tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận. Trước đây, các cơ quan chuyên môn đã đưa nội dung miễn tiền sử dụng đất vào hồ sơ nhưng chưa có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại phiên họp.

Theo ông Rah Lan Chung, việc cần làm hiện nay là tìm phương án phù hợp quy định, bố trí nguồn lực để giải quyết quyền lợi cho 477 hộ dân. Quá trình thực hiện phải bảo đảm người dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu trong quá trình triển khai dự án cũng cần được xem xét, làm rõ.

Cũng liên quan đến đất đai, phiên chất vấn đề cập việc chậm thu hồi, bàn giao đất tại khu vực rừng thông, tiểu khu 482, xã Hra và diện tích đất thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai về địa phương quản lý.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án sử dụng đất, xác định cụ thể diện tích tiếp tục quản lý và diện tích đề xuất bàn giao cho địa phương. Sau khi phương án được thẩm định, phê duyệt, UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi, bàn giao đất cùng hồ sơ địa chính để địa phương có cơ sở giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân đủ điều kiện.

Đối với 16 hộ dân tại xã Hra đã sinh sống tại khu vực từ trước năm 1991, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cho rằng cần giải quyết theo hướng giao đất, giúp người dân ổn định cuộc sống và bảo đảm đúng quy định pháp luật. Các thủ tục cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao đất trong tháng 11/2026 và hoàn tất việc giải quyết trong tháng 12/2026.

Tại xã Ia Rsai, các thủ tục liên quan đến những hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Chư Jú và buôn Ekia cũng cơ bản được hoàn thiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu hoàn chỉnh phương án sử dụng đất trong tháng 12/2026, làm cơ sở giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Một vấn đề khác được lãnh đạo HĐND tỉnh yêu cầu sớm giải quyết là việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sự cố xả lũ hồ chứa nước Ia Ring ngày 14/11/2024.

Khu vực hồ chứa nước Ia Ring.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, cân đối các nguồn kinh phí, trong đó xem xét sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai, nguồn dự phòng tài chính và các nguồn hợp pháp khác để tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ người dân ngay trong năm 2026.

Ông Nguyễn Hữu Quế cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, công trình đã được xây dựng nhiều năm, có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Việc xả nước có điều tiết nhằm bảo đảm an toàn hồ đập, tránh nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, quá trình này đã gây thiệt hại cho người dân phía hạ lưu, chủ yếu là hoa màu. Vì vậy, cần có phương án hỗ trợ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của những hộ bị ảnh hưởng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh, sự cố đã xảy ra từ tháng 11/2024. Dù việc xả nước có điều tiết giúp bảo đảm an toàn công trình, hạn chế những thiệt hại lớn hơn, nhưng người dân phía dưới hồ vẫn bị ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Theo ông Rah Lan Chung, đây là trách nhiệm cần phải giải quyết, không thể tiếp tục kéo dài chỉ vì vướng mắc kinh phí. UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan thống nhất phương án, sớm bố trí nguồn hỗ trợ và hoàn thành trong năm 2026.

Khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

Bên cạnh những vấn đề về đất đai và hỗ trợ người dân, phiên chất vấn cũng tập trung làm rõ việc bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh năm học 2026-2027 và công tác quản lý an toàn thực phẩm khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với việc cung ứng sách giáo khoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thông tin, đến ngày 22/10/2026, cơ bản học sinh trên địa bàn tỉnh đã có đủ sách. Tuy nhiên, việc bổ sung sách cho thư viện các trường học vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Mặc dù ngành Giáo dục đã phối hợp với các đơn vị cung ứng, địa phương và trường học để khắc phục tình trạng thiếu sách, qua tiếp xúc cử tri vẫn còn ý kiến phản ánh một số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa.

Ngành Giáo dục và Đào tạo cam kết không để tình trạng thiếu sách tái diễn vào năm 2027.

Trước thực tế này, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại toàn bộ các trường học, xác định cụ thể những trường hợp còn thiếu để kịp thời bổ sung. Ngành Giáo dục cũng phải chủ động dự báo nhu cầu, phối hợp với các đơn vị cung ứng và địa phương để chuẩn bị đầy đủ sách cho năm học tiếp theo, không để tình trạng thiếu sách tái diễn vào năm 2027.

Đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cho biết, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm, với hơn 400 người liên quan, bị ảnh hưởng. Các vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo ông Rah Lan Chung, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ quản lý được phân cấp về cơ sở, trong khi địa bàn rộng, đội ngũ cán bộ phụ trách tại phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã còn hạn chế về số lượng, kinh nghiệm và chuyên môn. Điều này gây khó khăn cho công tác tham mưu, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Để khắc phục, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát hơn 600 cơ sở kinh doanh thực phẩm chưa được cấp phép. Đối với những cơ sở đủ điều kiện, cần hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để được cấp phép hoạt động; đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Các nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông.

Tỉnh cũng cần đánh giá hiệu quả mô hình "Bánh mì an toàn Gia Lai" đang được triển khai thí điểm tại 20 hộ kinh doanh để xem xét khả năng nhân rộng. Cùng với đó, cần rà soát đội ngũ cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm tại cấp xã, kịp thời bổ sung nhân lực, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu việc kiểm soát an toàn thực phẩm phải được thực hiện ngay từ khâu đầu vào, không chỉ tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến. Các ngành Nông nghiệp, Công Thương và đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến để bảo đảm an toàn thực phẩm từ nguồn cung ứng.

Kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc chuẩn bị, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, điều quan trọng sau chất vấn không chỉ là những cam kết mà phải được thể hiện bằng kết quả giải quyết cụ thể.

UBND tỉnh cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện. Những vấn đề tồn đọng được đưa ra chất vấn phải tập trung giải quyết dứt điểm trong tháng 12/2026, bảo đảm quyền lợi chính đáng, điều kiện học tập và sức khỏe của người dân.