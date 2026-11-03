Theo UBND tỉnh Gia Lai, tiến độ thực hiện thủ tục và giải ngân nguồn vốn ODA của các Sở, ngành và chủ đầu tư thời gian qua còn chậm. UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu giải ngân toàn bộ 100% kế hoạch vốn được giao, không đặt mục tiêu chỉ dừng lại ở mức vượt tỷ lệ trung bình chung của cả nước.

Gia Lai yêu cầu giải ngân 100% vốn ODA năm 2026.

Để tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể, đối với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số, giao Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương rà soát các nguồn vốn của dự án.

Phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét đối với phần vốn dự kiến không sử dụng hết theo quy định. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành và thực hiện các thủ tục xử lý nghĩa vụ liên quan đến khoản vay, bảo đảm tuân thủ đúng quy định.

Tại dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Gia Lai giao Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tập trung cao độ tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Phối hợp Sở Tài chính rà soát, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Giao Sở Tài chính, với vai trò chủ đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Sở Tài chính khẩn trương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh khối lượng thực hiện và giải ngân, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026 đối với dự án Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục có liên quan, hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai.