Gia Lai yêu cầu đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị thực chất

Khai mạc "Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026".

Ngày 23/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức "Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026" với chủ đề Đổi mới sáng tạo - Kết nối, thúc đẩy Công nghệ chiến lược và Chuyển đổi số.

Ngày hội năm 2026 gồm các hội thảo về chính sách hỗ trợ, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số; tọa đàm về chính sách, nguồn lực; cùng chương trình kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo không phải hoạt động riêng của một ngành hay nhóm doanh nghiệp công nghệ, mà phải trở thành cách thức giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đối với Gia Lai, đổi mới sáng tạo cần gắn với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và nhu cầu của doanh nghiệp, người dân. Các hoạt động không chỉ dừng ở gặp gỡ, giới thiệu ý tưởng mà phải mở ra những hợp tác cụ thể, có nguồn lực thực hiện và khả năng ứng dụng.

Ông Lâm Hải Giang (ở giữa) tham quan sản phẩm khởi nghiệp, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, đồng hành và phục vụ; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học và nhà đầu tư. Trong đó, doanh nghiệp phải là trung tâm, trực tiếp triển khai đổi mới sáng tạo; các viện, trường cần gắn nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu thực tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao phát huy vai trò đầu mối điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ngay sau ngày hội, sở cần lựa chọn những mô hình có thể triển khai ngay, ưu tiên giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và ngành kinh tế có lợi thế.

Theo ông Giang, hiệu quả đổi mới sáng tạo phải được chứng minh bằng kết quả cụ thể như công nghệ được chuyển giao, sản phẩm được phát triển, năng suất, chất lượng được cải thiện và giá trị kinh tế - xã hội được tạo ra. Các chương trình hỗ trợ cần xác định rõ mục tiêu, đầu ra, thời hạn và trách nhiệm, tránh dàn trải, hình thức.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường phối hợp và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư.