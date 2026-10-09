Gia Lai: Yêu cầu đảm bảo an toàn khai thác, vận chuyển gỗ cao su, không ảnh hưởng dân cư

Trao đổi với Báo Xây dựng, ông Lương Nam Xuất Thế - Chủ tịch UBND xã Kdang (Gia Lai) cho biết đã có văn bản gửi đến Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) có trách nhiệm trong việc khai thác gỗ cao su trên địa bàn xã này do gây mất ATGT và tiềm ẩn mất an ninh trật tự.

Xe vận chuyển củi gỗ cao su ra khỏi vườn cây của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.

Theo văn bản của UBND xã Kdang, địa phương nhận được phản ánh của người dân về việc khai thác, thanh lý vườn cây cao su tại một số khu vực trên địa bàn, trong đó có khu vực thuộc làng Kol và thôn Aluk.

Để hoạt động khai thác được thực hiện an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân, UBND xã Kdang đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung.

Cụ thể, trước khi khai thác, doanh nghiệp phải phối hợp với UBND xã, trưởng thôn và các đơn vị liên quan thông báo cụ thể về thời gian, phạm vi, tuyến đường vận chuyển và phương án tổ chức khai thác.

Đối với việc chặt hạ cây, UBND xã yêu cầu thực hiện theo đúng trình tự kỹ thuật, bố trí người phụ trách và người cảnh giới tại khu vực đang khai thác. Tuyệt đối không để người dân hoặc phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trong thời gian chặt hạ.

UBND xã Kdang cũng yêu cầu quá trình khai thác không được gây cản trở hoặc làm mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Đặc biệt, đối với những vị trí cây nằm gần đường giao thông, việc chặt hạ phải được thực hiện theo hướng đảm bảo cây không đổ vào lòng đường hoặc khu vực người dân thường xuyên đi lại.

UBND xã Kdang đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, thanh lý vườn cây cao su.

Người dân địa phương phản ánh khó đi lại trên tuyến đường liên xã.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Hồ Xuân Bắc, Chánh văn phòng Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê cho biết, sau khi trúng thầu thanh lý vườn cao su, đơn vị tiến hành khai thác và vận chuyển. Thực hiện yêu cầu của xã Kdang, công ty nhắc nhở doanh nghiệp khai thác gỗ thanh lý chấp hành việc đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác và vận chuyển.

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Kdang cho biết, đã phối hợp với lực lượng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử phạt hành chính nhiều phương tiện vận chuyển gỗ cao su vi phạm. Lực lượng công an cũng yêu cầu đơn vị khai thác, vận chuyển gỗ, củi cam kết không tái phạm nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân.

Trước đó, người dân tại làng Kol phản ánh tới xã Kdang về việc xe ô tô vận chuyển gỗ từ diện tích rừng cao su TNHH MTV Cao su Chư Sê ra ngoài gây nguy cơ mất ATGT và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.