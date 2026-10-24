Gia Lai: Yêu cầu chấm dứt hoạt động gara sửa chữa ô tô 'mọc' trái phép bên cạnh quốc lộ 19

Ngày 24/10, UBND phường An Nhơn Nam cho hay, đơn vị đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản, yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng trái phép lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ để phục vụ hoạt động sửa chữa ô tô tại khu vực Ẹo Bà Nho, tổ dân phố Huỳnh Kim.

Gara sửa chữa ô tô tại Ẹo Bà Nho bị yêu cầu dừng hoạt động.

Theo đó, qua kiểm tra, nắm tình hình quản lý trật tự đô thị và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn phường, UBND phường An Nhơn Nam ghi nhận việc ông Đoàn Quốc D sử dụng đất thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ tại tổ dân phố Huỳnh Kim để tập kết phương tiện phục vụ hoạt động sửa chữa ô tô.

"Việc sử dụng đất đai trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ không đúng quy định có nguy cơ ảnh hưởng đến ATGT, công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và mỹ quan đô thị", lãnh đạo UBND phường An Nhơn Nam chia sẻ.

Do đó, UBND phường An Nhơn Nam đề nghị ông Đoàn Quốc D chấm dứt việc sử dụng trái phép đất trong hành lang đường bộ để đâu, đỗ, tập kết phương tiện và tổ chức hoạt động sửa chữa ô tô. Đồng thời, di dời máy móc, phương tiện ra khỏi phạm vi đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo vệ sinh, ATGT tại khu vực.

Theo ngành đường bộ, sau khi tuyến quốc lộ 19 qua khu vực Ẹo Bà Nho được nâng cấp, mở rộng và nắn chỉnh hướng tuyến, phần mặt đường cũ không còn được sử dụng. Do đó, thời gian gần đây, một cá nhân đã tận dụng khu vực này làm nơi tập kết phương tiện và tổ chức hoạt động sửa chữa ô tô.

Ghi nhận của PV, một diện tích hàng trăm m2 được sử dụng làm nơi tập kết ô tô, bố trí máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động tháo lắp, sửa chữa phương tiện. Mỗi ngày, có hàng chục lượt ô tô ra vào khu vực này.

Đáng lo ngại, các phương tiện ra vào garage liên tục gây xung đột với các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 19 - nơi có mật độ phương tiện cao. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cũng theo ghi nhận của PV, tại khu vực Ẹo Bà Nho còn có hai vị trí khác, cá nhân cũng tận dụng mặt đường cũ để đặt máy móc sửa xe, rửa xe gây ô nhiễm môi trường, mất ATGT.