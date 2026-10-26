Gia Lai yêu cầu bố trí 3 hiệu trưởng làm phó hiệu trưởng sau sáp nhập

Trường Tiểu học Kim Đồng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Chưa đúng định hướng bố trí cán bộ quản lý

Ngày 26/10, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai thông tin về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị về công tác sắp xếp, bố trí viên chức quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam

Theo đó, phường Quy Nhơn Nam đã sắp xếp 13 cơ sở giáo dục thành 6 cơ sở; số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống còn 19 người, nhân viên kế toán giảm từ 13 xuống còn 8 người.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT xác định một số nội dung trong việc bố trí cán bộ quản lý và nhân viên kế toán tại các trường sau sáp nhập chưa phù hợp với định hướng của UBND tỉnh.

Cụ thể, Trường Tiểu học Kim Đồng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, việc lựa chọn hiệu trưởng được thực hiện trên cơ sở xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của các cán bộ quản lý trước sắp xếp.

Cụ thể, bà H.T.H.T, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (trước sắp xếp), chỉ còn 5 tháng công tác trước tuổi nghỉ hưu, không đủ điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới. Bà M.H.T.Q, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, có kết quả xếp loại năm học 2025-2026 ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Do đó, cả hai không được bố trí giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp mà chuyển sang làm giáo viên.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, việc UBND phường không bố trí bà H.T.H.T và M.H.T.Q mà lựa chọn nguyên phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng và điều động nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường mới là chưa đúng định hướng của UBND tỉnh.

Đối với Trường THCS Quang Trung, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Quang Trung và Trường THCS Ghềnh Ráng, bà C.T.H.N, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, còn 1 năm 10 tháng công tác, không đáp ứng tiêu chí có thời gian công tác còn lại từ đủ 36 tháng trở lên để được bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới theo tiêu chí tại khoản 1, Mục III Công văn số 10275/UBND-NC.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT cho rằng việc không bố trí bà C.T.H.N. giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường sau sáp nhập, đồng thời lựa chọn ông Đ.V.T, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, và bà Đ.T.M.K, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ghềnh Ráng, tiếp tục giữ chức vụ phó hiệu trưởng là chưa đúng định hướng tại khoản 2, Mục III Công văn số 10275/UBND-NC.

Tương tự, tại Trường THCS Ngô Mây việc không bố trí ông N.A.V và bà N.T.T.H giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây sau sắp xếp là chưa đúng định hướng tại khoản 1 Mục III Công văn số 10275/UBND-NC.

Theo Sở GD&ĐT, đối với việc bố trí phó hiệu trưởng tại Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường THCS Quang Trung và Trường THCS Ngô Mây sau sắp xếp, Sở xác định cách thực hiện này chưa đúng định hướng tại khoản 1, Mục III Công văn số 10275/UBND-NC của UBND tỉnh.

Ngày 24/10, UBND phường Quy Nhơn Nam làm việc với bà H.T.H.T và ông N.A.V, là 2 trong số 5 hiệu trưởng trước sắp xếp chưa được bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường mới. Qua làm việc, cả hai bày tỏ nguyện vọng không tiếp tục giữ chức vụ phó hiệu trưởng và thống nhất chuyển sang làm giáo viên.

Điều chỉnh việc bố trí nhân viên kế toán, rà soát trách nhiệm

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam rà soát lại phương án nhân sự, bố trí 3 hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp theo đúng định hướng tại khoản 1 và khoản 2, Mục III Công văn số 10275/UBND-NC, trừ trường hợp viên chức có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý.

Ba trường hợp được đề nghị rà soát gồm: bà M.H.T.Q, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ; bà C.T.H.N, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung; và bà N.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây trước sắp xếp.

Bên cạnh việc bố trí cán bộ quản lý, Sở GD&ĐT xác định việc bố trí 2 nhân viên kế toán tại mỗi trường Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Ngô Mây sau sắp xếp là chưa đúng quy định. Theo đó, mỗi cơ sở giáo dục mới chỉ được bố trí 1 nhân viên kế toán.

Sau đó, UBND phường đã ban hành các quyết định điều chỉnh nhân sự tại hai trường. Cụ thể, tại Trường Tiểu học Kim Đồng, bà N.T.H thực hiện nhiệm vụ kế toán, bà N.T.B.M thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh. Tại Trường Tiểu học Ngô Mây, ông N.V.H thực hiện nhiệm vụ kế toán, bà T.T.T.L thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh.

Sở GD&ĐT đồng thời đề nghị UBND phường tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhà giáo giữ chức vụ quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập. Trên cơ sở đó, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm (nếu có).

UBND phường Quy Nhơn Nam có trách nhiệm thông tin, trả lời kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ trước ngày 31/10.