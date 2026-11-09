Gia Lai: Yêu cầu 6 doanh nghiệp chăn nuôi heo khắc phục hàng loạt vi phạm về môi trường

Theo Thông báo số 154/TB-TTT ngày 4/11/2026, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Nhà điều hành Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt HTB của Công ty TNHH Đầu tư Chăn nuôi HTB.

Đợt thanh tra tập trung vào 6 dự án của 6 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Hợp Thành Gia Lai, Công ty TNHH Chăn nuôi Đức Hoàn Một, Công ty TNHH Đầu tư Chăn nuôi HTB, Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai, Công ty TNHH Nông nghiệp tái tạo HD và Công ty TNHH MTV Ia Piơr Lộc.

Kết quả kiểm tra cho thấy, dù các doanh nghiệp đã thực hiện một số thủ tục môi trường, đầu tư công trình thu gom, xử lý chất thải, nhưng quá trình vận hành thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế liên quan đến nước thải, chất thải rắn, xác vật nuôi, tài nguyên nước và cây xanh cách ly.

Từ xác heo chết không chuyển giao đến máy ép phân ngừng hoạt động

Một trong những doanh nghiệp được chỉ ra nhiều tồn tại là Công ty TNHH Hợp Thành Gia Lai. Theo kết luận thanh tra, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Việc vận hành, bảo dưỡng một số công trình xử lý nước thải chưa thường xuyên, kịp thời.

Đáng chú ý, công ty không thực hiện chuyển giao phế phẩm xác heo chết và bùn thải theo nội dung ĐTM đã được phê duyệt. Hố tiêu hủy xác heo cũng chưa có hệ thống thu gom khí phát sinh từ quá trình phân hủy để dẫn về hệ thống xử lý, đốt khí; đồng thời chưa có giải pháp kỹ thuật phù hợp để thu gom, xử lý phần còn lại sau quá trình phân hủy.

Ngoài ra, doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định; không lập, gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm và gửi báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất năm 2024, 2025 quá thời hạn.

Kết luận thanh tra 6 doanh nghiệp tại Gia Lai.

Tại Công ty TNHH Chăn nuôi Đức Hoàn Một, việc kiểm tra, bảo dưỡng một số công trình thu gom, xử lý, lưu chứa nước thải và nước mưa chưa thường xuyên. Doanh nghiệp không thực hiện chuyển giao phế phẩm xác heo chết và bùn thải theo báo cáo ĐTM được phê duyệt. Việc thu gom, xử lý, chuyển giao bùn thải phát sinh từ hầm biogas và hệ thống xử lý nước thải cũng chưa kịp thời.

Công ty còn chưa thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường, chưa đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định. Đáng chú ý, báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 được gửi quá thời hạn, trong khi báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất năm 2024 không được lập, gửi theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Đầu tư Chăn nuôi HTB, kết luận thanh tra chỉ ra việc kiểm tra, bảo dưỡng một số công trình xử lý nước thải chưa kịp thời; hoạt động thu gom, xử lý và chuyển giao bùn thải chưa được thực hiện đúng tiến độ. Doanh nghiệp cũng chưa đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước và việc bố trí, trồng bổ sung, chăm sóc cây xanh tại khu vực hệ thống xử lý nước thải chưa đầy đủ, mật độ cây còn thưa so với phương án được phê duyệt.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép được cấp, không chuyển giao phế phẩm xác heo chết theo giấy phép môi trường.

Một chi tiết đáng chú ý khác là diện tích đất dự kiến trồng cây keo, xà cừ theo phương án được phê duyệt hiện được doanh nghiệp sử dụng để trồng mía, bắp. Doanh nghiệp đồng thời chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng nước dưới đất theo quy định.

Tại Công ty TNHH Nông nghiệp tái tạo HD, cơ quan thanh tra ghi nhận một số công trình xử lý nước thải chưa được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Đặc biệt, máy ép phân không hoạt động, khu vực máy sàng phân còn tồn đọng lượng lớn phân chưa được thu gom; nhà chứa phân lại được sử dụng để chứa thùng, bao hóa chất.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp sử dụng nước thải chăn nuôi sau xử lý để tưới cây trồng nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy theo quy định. Công ty cũng chưa thực hiện đầy đủ chương trình quản lý, giám sát môi trường, chưa đăng ký khai thác tài nguyên nước và không lập, gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 theo quy định.

Doanh nghiệp còn không lập, gửi đúng thời hạn báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất năm 2024 và 2025.

Trường hợp còn lại là Công ty TNHH MTV Ia Piơr Lộc. Theo kết luận thanh tra, việc kiểm tra, vận hành các công trình xử lý nước thải chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

Đáng chú ý, trong năm 2024, công ty thực hiện giám sát nước thải không bảo đảm tần suất theo giấy phép môi trường; năm 2025 tiếp tục không bảo đảm tần suất giám sát theo quy định. Doanh nghiệp cũng chưa đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước và gửi báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất năm 2024 quá thời hạn.

Việc bố trí, trồng bổ sung và duy trì cây xanh tại khu vực xung quanh kho chứa phân, hai bên tuyến đường và dọc hàng rào dự án cũng chưa thực hiện đầy đủ theo phương án được phê duyệt.

Yêu cầu 6 doanh nghiệp khẩn trương khắc phục

Từ những tồn tại, hạn chế được phát hiện, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định trách nhiệm đối với các vi phạm tại từng doanh nghiệp thuộc về giám đốc công ty trong việc chấp hành chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thanh tra tỉnh đồng thời yêu cầu các công ty có hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra nghiêm túc chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh kiến nghị 6 doanh nghiệp khẩn trương chấm dứt, khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm; rà soát và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt. Những nội dung có thay đổi hoặc chưa đăng ký phải được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Các doanh nghiệp cũng phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các hồ được đào để thu, trữ nước mưa thuộc trường hợp phải đăng ký; thực hiện đúng thời hạn chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường và báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất.

Riêng Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai được yêu cầu rà soát nhu cầu khai thác, sử dụng nước dưới đất thực tế, thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng nước phục vụ sinh hoạt vào giấy phép. Công ty TNHH Nông nghiệp tái tạo HD phải đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy trước khi sử dụng nước thải chăn nuôi để tưới cây.

Về các trường hợp mang tính đặc thù, Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty Phúc Huy Gia Lai làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng nước dưới đất phục vụ sinh hoạt vào giấy phép. Công ty Nông nghiệp tái tạo HD buộc phải đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn và hoàn tất đăng ký công bố hợp quy trước khi tiếp tục dùng nước thải tưới cây trồng. Kết quả khắc phục của 6 doanh nghiệp phải được báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Thanh tra tỉnh theo quy định.