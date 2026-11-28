Du khách quốc tế đến sân bay Phù Cát, Gia Lai qua đường hàng không ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026

Hãng hàng không Donghai Airlines đang khảo sát điều kiện khai thác tại Cảng hàng không Phù Cát, hướng tới mở đường bay charter từ Thẩm Quyến đến Gia Lai. Kết nối hàng không này kỳ vọng mở rộng thị trường khách quốc tế, tạo động lực mới cho du lịch địa phương.

Thêm đường bay charter kết nối Thẩm Quyến - Phù Cát

Cảng hàng không Phù Cát vừa có buổi làm việc với đại diện Hãng hàng không Donghai Airlines (Trung Quốc) trong khuôn khổ chuyến khảo sát điều kiện khai thác và cơ sở hạ tầng tại cảng. Hai bên đã trao đổi, cung cấp các thông tin kỹ thuật làm cơ sở để hãng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch mở đường bay trong thời gian tới.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Gia Lai đã báo cáo UBND tỉnh về kết quả làm việc với Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Da Nang Dream Trip cùng các đối tác Trung Quốc. Các sở, ngành liên quan của tỉnh đã thống nhất phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức các chuyến bay thuê chuyến (charter) đưa khách du lịch về địa phương.

Theo kế hoạch xúc tiến, chặng bay Thẩm Quyến (Trung Quốc) - Phù Cát (Gia Lai) dự kiến khởi hành chuyến đầu tiên vào ngày 25.12 năm nay. Đường bay do Donghai Airlines khai thác bằng dòng máy bay Boeing 737-800 với sức chứa khoảng 180 hành khách.

Tổng quy mô chương trình gồm 10 chuyến bay, tần suất khoảng 5 ngày/chuyến. Nếu đạt tỷ lệ lấp đầy theo kế hoạch, chuỗi chuyến bay sẽ đưa khoảng 1.800 lượt khách đến Quy Nhơn và các vùng lân cận.

Du khách dự kiến lưu trú 2-3 đêm, tham quan các điểm đến nổi bật như Kỳ Co, Eo Gió, làng chài Nhơn Lý, đèo Cù Mông… Về phía hạ tầng, sân bay Phù Cát cũng đã nâng cấp năng lực khẩn nguy - cứu hỏa đạt cấp 7 theo tiêu chuẩn quốc tế ICAO từ ngày 29.10, đáp ứng đầy đủ điều kiện khai thác tàu bay Boeing 737-800.

Đón làn sóng khách quốc tế mới

Trước kế hoạch của Donghai Airlines, trong tháng 10 và 11 vừa qua, chuỗi chuyến bay charter của Bamboo Airways cũng đã đưa hàng nghìn du khách từ Macao (Trung Quốc) đến Quy Nhơn, góp phần mở rộng mạng lưới hàng không quốc tế qua cửa ngõ Phù Cát.

Ông Wang Tao, một du khách Macao nhiều lần quay lại Gia Lai, chia sẻ sự ấn tượng trước tốc độ phát triển vượt bậc của diện mạo đô thị và hạ tầng du lịch tại Quy Nhơn cũng như toàn tỉnh.

Du lịch biển Quy Nhơn là điểm đến trọng tâm trong hành trình khám phá của các đoàn khách charter quốc tế

Theo ông, điểm giữ chân du khách nhất chính là việc địa phương vừa hiện đại hóa nhưng vẫn bảo tồn nguyên vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa lâu đời.

Song song với thị trường Trung Quốc, du lịch Gia Lai đang ghi nhận tín hiệu tích cực từ nhiều thị trường quốc tế khác. Gần đây, quần thể FLC Quy Nhơn và LUVIAF Quy Nhơn liên tiếp đón các đoàn khảo sát (famtrip) doanh nghiệp lữ hành từ Đài Loan và Liên bang Nga.

Riêng ngày 19.11, FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort đã đón đoàn famtrip đến từ thành phố Yekaterinburg (Nga) tới trải nghiệm dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đưa khách về tỉnh.

Đại diện FLC cho biết, chỉ tính riêng quần thể FLC Quy Nhơn và LUVIAF Quy Nhơn đã đón gần 30.000 lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, dòng khách Nga đến Quy Nhơn không chỉ nghỉ dưỡng mà còn bắt đầu sử dụng và chi trả cho các dịch vụ y tế chuyên sâu như nha khoa thẩm mỹ.

Định vị thương hiệu “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Riêng tháng 10.2026, toàn tỉnh ước đón 798.000 lượt khách (tăng 17,5% so với cùng kỳ).

Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng lượng khách đạt 14,3 triệu lượt (đạt 95,3% kế hoạch, tăng 24,6% so với cùng kỳ); trong đó khách quốc tế đạt 205.970 lượt, tăng tới 80,2%. Tổng thu từ du lịch 10 tháng ước đạt 31.310 tỉ đồng (đạt 89,5% kế hoạch, tăng 24%).

Sức hút này đến từ việc tỉnh phát huy hiệu quả sự kết hợp giữa du lịch biển đảo với du lịch sinh thái, văn hóa Tây Nguyên thông qua các sự kiện điểm nhấn như Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya. Đặc biệt, việc khánh thành đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát đã tạo đòn bẩy quan trọng nâng cao năng lực đón các đường bay quốc tế.

Cụ thể hóa định hướng phát triển, ngày 15.10 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Gia Lai định vị thương hiệu điểm đến với thông điệp “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”

Theo đó, đến năm 2030, Gia Lai đặt mục tiêu đón 18,5 triệu lượt khách (gồm 1,1 triệu lượt khách quốc tế), tổng doanh thu đạt 45.500 tỉ đồng, thời gian lưu trú bình quân từ 3 ngày trở lên; đồng thời hình thành 6 nhóm sản phẩm chủ lực và ít nhất 5 tuyến, tour liên kết biển - đại ngàn.

Tỉnh định vị thương hiệu điểm đến với thông điệp “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, phát triển theo mô hình: Một điểm đến - Hai không gian du lịch chủ đạo - Năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm - Sáu sản phẩm du lịch chủ lực.

Cụ thể hai không gian du lịch chủ đạo đó là không gian biển - đô thị - đảo - bán đảo (trọng tâm là Quy Nhơn, Phương Mai, Quy Nhơn Nam, Nhơn Lý - Nhơn Hải - Nhơn Châu, Cát Tiến - Hoài Nhơn Bắc) và không gian cao nguyên - rừng - hồ - văn hóa (trọng tâm là Pleiku - Biển Hồ - Chư Đăng Ya, Kon Hà Nừng - Kon Ka Kinh - K50, An Khê - Tây Sơn).

Sáu sản phẩm du lịch chủ lực có tính đặc trưng gồm: Du lịch biển - nghỉ dưỡng - đô thị - kinh tế ban đêm; du lịch “Đại ngàn” - sinh thái - rừng - hồ; du lịch văn hóa - di sản - công nghiệp văn hóa; du lịch thể thao - kinh tế sự kiện; du lịch MICE - khoa học - giáo dục; và du lịch chăm sóc sức khỏe - nghỉ dưỡng - phục hồi sức khỏe.