Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5, nay thuộc xã Ia Boòng.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu và lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh L.K

Đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Trong điếu văn, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động chia sẻ: “Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, hôm nay các anh đã trở về trong vòng tay của đồng đội, đồng bào và quê hương Gia Lai. Có thể chúng tôi chưa biết đầy đủ tên từng người, chưa thể gọi đúng tên từng miền quê nơi các anh sinh ra. Nhưng trong lòng đất mẹ, các anh không bao giờ là những người bị lãng quên”.

18 hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông. Ảnh L.K

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, từ hôm nay, nơi đây sẽ có thêm 18 phần mộ được chăm sóc, thêm 18 nén hương được thắp lên và những câu chuyện về sự hy sinh sẽ tiếp tục được gìn giữ, kể lại cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các liệt sĩ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Gia Lai, giữa tình thương yêu, lòng biết ơn và sự tưởng nhớ của Nhân dân.

Sau lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông để tổ chức an táng. Trong không khí thành kính, lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng, thắp hương tưởng niệm, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông. Ảnh L.K

Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đây cũng là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của hòa bình, độc lập; từ đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.