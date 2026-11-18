Trước đó, qua camera giám sát của ngành đường sắt, cơ quan chức năng ghi nhận: Vào lúc 15 giờ 13 phút ngày 16 - 11, tại Km 1116+450, đường ngang cảnh báo tự động thuộc khu gian Tân Vinh - Vân Canh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, ô tô tải lưu thông qua đường ngang, va chạm làm gãy cần chắn.

Sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh đã giao Trạm CSGT Tuy Phước xác minh, làm rõ vụ việc.

Trạm CSGT Tuy Phước tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tại buổi làm việc, ông B. thừa nhận là người điều khiển phương tiện và cho biết: Mặc dù chuông cảnh báo đã reo, đèn đỏ đã bật sáng nhưng do không chú ý quan sát nên vẫn tiếp tục cho xe đi qua. Khi xe vừa qua đường ngang, cần chắn hạ xuống, va vào phương tiện và bị gãy.

Trạm CSGT Tuy Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B. về hành vi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn đường sắt, quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP ngày 19-3-2026 của Chính phủ. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Hình ảnh ghi lại hành vi vi phạm của ông B. Ảnh: Cắt từ clip.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy phép lái xe hạng C của ông B. để xử lý theo quy định.