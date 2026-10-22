Gia Lai: Xử phạt doanh nghiệp thi công trong phạm vi đất đường bộ chưa được cấp phép

Ngày 22/10, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ đối với Công ty TNHH Tân Thái Bình (trụ sở chính tại Km17+500, quốc lộ 19 phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Công ty TNHH Tân Thái Bình thi công công trình trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ khi chưa được cấp phép.

Trước đó, qua kiểm tra, phát hiện đơn vị này thi công công trình trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ tại Km17+870 - Km17+965 quốc lộ 19, phường An Nhơn Nam khi không có giấy phép thi công của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Với vi phạm trên, Công ty TNHH Tân Thái Bình bị xử phạt số tiền 17 triệu đồng. Đồng thời, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Lê Hoài An, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam cho hay, khu vực trên, công ty TNHH Tân Thái Bình xin chủ trương đầu tư công trình chế biến cát nhân tạo.

Hiện tại, đang trình UBND tỉnh xin chấp nhận chủ trương đầu tư chứ chưa được cấp giấy phép. Trước đây, Công ty có xây dựng một bể chứa nước, phường cũng đã lập biên bản và yêu cầu tạm dừng.

Phần vị trí đơn vị này thi công nằm tiếp giáp quốc lộ 19 qua phường An Nhơn Nam, Gia Lai.

"Phần diện tích này giáp ranh với phần đất do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý, sau giao về cho phường. Khi phát hiện vi phạm, trách nhiệm của phường cũng đã lập biên bản xử lý.

Sau đó đơn vị này tiếp tục san gạt khi chưa được cấp phép, phường cũng đã phối hợp với ngành đường bộ xử lý theo đúng quy định", ông An nói.

Trao đổi với PV, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thái Bình xác nhận, tại khu vực trên, đơn vị đang xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cát nhân tạo. Trong thời gian chờ cấp phép, đơn vị có tiến hành san gạt, đặt máy móc thi công và đã bị lập biên bản xử phạt.