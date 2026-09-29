Gia Lai: Xử phạt 5 tài xế đón, trả khách sai quy định

Chỉ trong chiều 27-9, trên đường Lê Duẩn đoạn qua phường An Phú, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5 tài xế đón, trả hành khách không đúng nơi quy định, với tổng số tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ số 2 kiểm tra các trường hợp lái xe dừng, đỗ để đón, trả khách không đúng quy định. Ảnh: T.L

Theo khoản 5 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, tùy hành vi cụ thể, người điều khiển phương tiện đón, trả hành khách không đúng nơi quy định có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài xử lý vi phạm, lực lượng CSGT yêu cầu các nhà xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định, không tái phạm. Qua đó, góp phần chấn chỉnh tình trạng xe khách tùy tiện dừng, đỗ, đón trả khách, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.