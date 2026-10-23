Gia Lai: Xử phạt 14 triệu đồng đối với 2 cá nhân mua bán, giết mổ heo chết

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 6-10, tại một ngôi nhà ở tổ dân phố Công Thạnh (phường Hoài Nhơn Bắc), lực lượng chức năng phường Hoài Nhơn Bắc phát hiện bà Dương Thị M.K. (SN 1981, tổ dân phố Hoài Sơn, phường Hoài Nhơn Bắc) có thỏa thuận mua 1 con heo chết của bà Nguyễn Thị A. (SN 1983, trú phường Tam Quan).

Con heo chết được 2 phụ nữ thỏa thuận mua bán tại thời điểm phát hiện. Ảnh: Quang Hải

Tại thời điểm phát hiện, con vật được bỏ trong bao tải, quan sát bằng mắt thường nhận thấy con heo lúc này da tím tái, dấu hiệu nghi nhiễm bệnh.

Theo bà A. trình bày, con heo này của một người dân ở khu phố Thành Sơn (phường Tam Quan) cho bà để mang đi bán sau khi đã chết. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6-10, bà A. chở heo đến bán cho bà K. tại điểm hẹn thì bị phát hiện.

Con vật có dấu hiệu mắc bệnh. Ảnh: Quang Hải

Trong khi đó, bà K. thừa nhận vào đêm 5-10 cũng đã mua một con heo nái đã chết của một người khác và xẻ thịt, bảo quản trong tủ đông.

Cơ quan chức năng xác định, bà A. và bà K. đã có hành vi vi phạm: “Giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch”.

Với lỗi này, hai người phụ nữ bị xử phạt mỗi người số tiền 7 triệu đồng, theo quy định tại điểm a khoản 7, Điều 8 Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y.

Số sản phẩm thịt bảo quản trong tủ đông có nguồn gốc từ giết mổ heo chết. Ảnh: Quang Hải

Ngoài phạt tiền, hai phụ nữ này bị buộc tiêu hủy con heo chết thỏa thuận mua bán và số thịt heo nái bảo quản trong tủ đông có nguồn gốc giết mổ từ heo chết.

Qua vụ việc, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định trong lĩnh vực thú y và bảo đảm an toàn thực phẩm; tuyệt đối không kinh doanh, giết mổ, sử dụng sản phẩm động vật chết, nghi nhiễm bệnh, không đảm bảo an toàn.

Người dân khi phát hiện các trường hợp vật nuôi mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh hoặc chết bất thường cần báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn để xử lý nhằm bảo đảm phòng-chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.