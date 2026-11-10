Gia Lai: Xử lý vi phạm tốc độ để phòng ngừa tai nạn giao thông

Việc kết hợp kiểm tra trực tiếp với ứng dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ góp phần phát hiện, xử lý vi phạm và phòng ngừa TNGT.

Khoảng 2 giờ 35 phút ngày 2-10, anh P.T.C. (SN 2000, trú phường Hoài Nhơn Nam) điều khiển xe máy chở anh H.A.T. (SN 2001, cùng địa phương) lưu thông trên QL 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km 1140+100, đoạn qua khu phố An Dưỡng (phường Hoài Nhơn Nam), xe máy bất ngờ lao lên lề bên phải theo chiều di chuyển. Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, anh C. bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát.

Một vụ tai nạn khác cũng xuất phát từ việc không làm chủ tốc độ xảy ra trên tuyến đường bê tông liên thôn thuộc thôn Chư Ruồi Sun (xã Al Bá). Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 5-10, anh Đ.T. (SN 2005, trú làng Amil, xã Al Bá) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ làng Tung Kê đến làng Ser Rơ Mó. Khi đến đoạn đường trên, do không làm chủ tốc độ, xe máy tông vào cọc tiêu bê tông bên lề trái, khiến anh T. tử vong.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước kiểm tra tốc độ trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Bình Dương. Ảnh: Kiều Anh

Trước nguy cơ TNGT do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát trên nhiều tuyến, địa bàn, từ quốc lộ, đường nội thị đến đường liên xã và giao thông nông thôn. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn.

Thượng tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho biết: Đơn vị bố trí các tổ công tác tuần tra cố định kết hợp lưu động, linh hoạt thay đổi địa điểm và thời gian kiểm soát; đồng thời sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để đo tốc độ phương tiện, nhất là vào ban đêm.

“Qua thực tế, có trường hợp tài xế giảm tốc độ khi phát hiện chốt kiểm soát nhưng sau khi đi qua lại tiếp tục tăng tốc. Những vi phạm này được thiết bị ghi nhận, làm căn cứ thông báo xử phạt nguội đến chủ phương tiện” - Thượng tá Phan Đình Điểm chia sẻ.

Thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 ghi nhận 1 trường hợp vi phạm tốc độ tại đoạn Quốc lộ 14 có biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h. Ảnh: ĐVCC

Trên tuyến QL 19, nơi có nhiều xe tải, xe vận chuyển hàng hóa lưu thông, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) cũng tăng cường kiểm soát tốc độ, tập trung vào khung giờ đêm khuya và giữa trưa. Tại một số khu vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trên địa bàn phường Bình Định và phường An Nhơn, đơn vị lắp đặt hình ảnh mô phỏng cán bộ CSGT sử dụng thiết bị đo tốc độ nhằm cảnh báo, nhắc nhở người điều khiển phương tiện.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên đường, Phòng CSGT còn chú trọng tuyên truyền, vận động các DN vận tải nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám sát lái xe; yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường và không sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện.

Từ ngày 15-12-2025 đến 1-11-2026, toàn tỉnh xảy ra 510 vụ TNGT, làm 394 người chết, 221 người bị thương. Trong đó, có 20 vụ do không làm chủ tay lái, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn, làm 20 người chết, 6 người bị thương. Cùng quãng thời gian này, lực lượng CSGT toàn tỉnh phát hiện 50.275 trường hợp vi phạm tốc độ, đã ra quyết định xử phạt 33.458 trường hợp với số tiền hơn 68,5 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Ngọc Phụng - Trưởng Phòng Điều hành, thanh tra, xử lý tai nạn của Công ty TNHH Let’s Go Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) cho biết: “Công ty thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở lái xe tuân thủ tốc độ quy định, nhất là khi lưu thông qua khu vực đông dân cư, tuyến đường có giới hạn tốc độ; chấp hành đúng lộ trình đã xác lập trên ứng dụng và tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi lái xe”.

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT: Lực lượng CSGT tập trung kiểm soát tại những tuyến, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ, nơi thường xảy ra vi phạm; đồng thời kết hợp tuyên truyền trực quan, bố trí chốt tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là chạy quá tốc độ, sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Việc triển khai các biện pháp phù hợp với từng địa bàn, kết hợp kiểm tra, xử lý và tuyên truyền được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng tài xế đối phó với lực lượng chức năng, kiểm soát tốt hơn các nguy cơ và chủ động phòng ngừa TNGT.