Gia Lai: Xử lý nhiều bất cập giao thông sau kiến nghị của cử tri

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, trong năm 2026, qua các buổi tiếp xúc các cử tri của Đại biểu HĐND, nhiều ý kiến cử tri tại xã Mang Yang phản ánh tình trạng nước mưa từ mặt cầu Linh Nham (Quốc lộ 19, đoạn qua xã Mang Yang) chảy trực tiếp vào nhà dân ở khu vực đầu cầu khiến người dân bức xúc.

Nhiều vị trí bất cập giao thông trên tuyến quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Gia Lai đã được khắc phục sau kiến nghị cử tri. (Ảnh: T.V.Y).

Sau khi kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan yêu cầu khắc phục. Ngay sau đó, đơn vị thi công đã bổ sung hệ thống thoát nước, hố thu nước và dẫn dòng, bảo đảm nước thoát dọc tuyến, không chảy vào nhà dân. Qua kiểm tra, địa phương và các hộ dân xác nhận tình trạng ngập tại khu vực không còn xảy ra.

Tương tự, tại quốc lộ 19, đoạn qua thôn Cầu Vàng, xã Kdang, cử tri phản ánh hai ổ gà lớn gây mất ATGT, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn. Qua kiểm tra tại Km144+400, chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 2 đã chỉ đạo nhà thầu sửa chữa các vị trí hư hỏng, bảo đảm mặt đường êm thuận.

Đối với tuyến đường Tô Vĩnh Diện và Trần Hưng Đạo nối dài (đường đất), thuộc dự án đường giao thông huyện Krông Pa (cũ), tỉnh Gia Lai cho biết đã bố trí 80 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. UBND tỉnh đề nghị UBND xã Ia Rsai triển khai các bước tiếp theo theo quy định để sớm thực hiện dự án.

Ngoài ra, công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông trên các tuyến ĐT.629, ĐT.630, ĐT.632, ĐT.633, ĐT.636, ĐT.637 và ĐT.639 cũng đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác vào tháng 5/2026.