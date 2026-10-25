Gia Lai: Xử lý hơn 21.700 trường hợp vi phạm giao thông từ đầu năm

Theo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), trong 10 tháng năm 2026, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản 21.724 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tăng 10.159 trường hợp, tương đương 87% so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm giao thông.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn nhất với 4.278 trường hợp, tăng 2.809 trường hợp so với cùng kỳ. Lỗi không đội mũ bảo hiểm ghi nhận 3.548 trường hợp, tăng 1.884 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn có 715 trường hợp, tăng 284 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 162 trường hợp xe vi phạm quá khổ, quá tải; 204 trường hợp vi phạm liên quan đến giấy phép lái xe và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; 1 trường hợp vi phạm về ma túy.

Xét theo nhóm phương tiện, mô tô có 11.793 trường hợp vi phạm, ô tô tải 3.890 trường hợp, ô tô khách 3.520 trường hợp và ô tô con 2.364 trường hợp.

Từ kết quả kiểm tra, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 17.379 trường hợp, với tổng số tiền 17,676 tỷ đồng, tăng hơn 8,09 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng đồng thời tước giấy phép lái xe 82 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.383 trường hợp và xử phạt tại chỗ 6.341 trường hợp, với số tiền hơn 1,32 tỷ đồng; tạm giữ 25 ô tô, 847 mô tô, 23 phương tiện khác.

Đáng chú ý, từ ngày 15/9/2026, thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 1 đẩy mạnh kiểm tra, ghi nhận vi phạm qua hình ảnh. Qua đó, đơn vị phát hiện 278 trường hợp vi phạm tốc độ, gồm 75 ô tô khách, 80 ô tô tải, 64 ô tô con và 59 mô tô.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trực tiếp, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm từ người dân trên mạng xã hội và từ Cục CSGT (C08) để xác minh, xử lý theo quy định. Theo đó, tiếp nhận 17 phản ánh vi phạm trên mạng xã hội và 22 trường hợp do Cục CSGT chuyển đến.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản 13 trường hợp, với các lỗi như đi ngược chiều, vượt xe sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đỗ xe ngược chiều, không đóng cửa xe, không có giấy phép lái xe, đỗ xe trên vỉa hè và dừng xe không sát mép đường.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kịp thời tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh từ người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.