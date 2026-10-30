Gia Lai xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chống khai thác IUU

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có ý kiến chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nếu để xảy ra sai phạm, buông lỏng quản lý trong chống khai thác IUU.

Trong đó, yêu cầu tập trung thực hiện nghiêm ngặt mục tiêu "5 không", gồm không để phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tham gia khai thác thủy sản; không để các vụ việc vi phạm quy định về giám sát hành trình tàu cá (VMS) kéo dài, không được xử lý; không để có lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo khác với dữ liệu, hồ sơ thực tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo IUU tỉnh) phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát toàn diện hiện trạng đội tàu, giải quyết dứt điểm các nhóm tồn tại về tàu cá "3 không", tàu cá không đủ điều kiện, tàu cá đã xóa đăng ký nhưng vẫn cố tình hoạt động.

Chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với lực lượng Biên phòng, Ban quản lý các cảng cá tổ chức quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT) và phần mềm xuất/nhập bến của Biên phòng. Hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng, các cảng cá thực hiện cập nhật dữ liệu tức thời, bảo đảm 100% sản lượng bốc dỡ qua cảng được kiểm soát và truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá có thiết bị VMS không hoạt động hoặc chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Giao Sở Công Thương kiểm tra, kiểm soát các cơ sở thu mua, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu thủy sản trên địa bàn. Siết chặt việc kiểm tra hồ sơ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, đặc biệt là nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp thu mua, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc từ khai thác IUU đưa vào chuỗi tiêu thụ và xuất khẩu.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm, buông lỏng quản lý, chậm xử lý vi phạm hoặc để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật về chống khai thác IUU, chế tài xử lý vi phạm và chính sách hỗ trợ của tỉnh đến từng hộ ngư dân.

Duy trì chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất trung thực, chính xác, kèm đầy đủ danh sách, tài liệu và hình ảnh minh chứng thực tế phục vụ công tác kiểm tra, giải trình khi có yêu cầu để phục vụ đợt thanh tra lần thứ 6 của Ủy ban Châu Âu (EC).